Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Александр Дворников Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В апреле источники BBC News сообщали, что командование российскими войсками, находящимися в Украине, передано генералу армии Александру Дворникову, возглавляющему Южный военный округ. Тогда отмечалось, что у этого генерала «большой опыт операций в Сирии».

По данным источников The New York Times, Дворников, приняв командование, попытался улучшить координацию действий российских наземных и воздушных подразделений.

Однако, как отмечают военные эксперты, опрошенные изданием, системные недостатки российской армии «глубоки и фундаментальны» и исправить их за несколько недель невозможно. В частности, считают они, у российской армии на низшем уровне некому принимать самостоятельные решения. В западных странах эту роль берут на себя военнослужащие сержантского состава, имеющие соответствующую подготовку и полномочия. В российских вооруженных силах, заявил источник в Пентагоне, все по-прежнему устроено по тем же принципам, что и во времена Советской армии, когда все команды отдавались сверху.

Кто такой генерал Дворников Генерал Дворников будет командовать российской армией в предстоящей битве за Донбасс. Что о нем известно? И почему Путин назначил именно его?

«Новая тактика генерала Дворникова, перезагрузка командования и управления таким образом, чтобы появилось лицо, принимающее решения, — все это было правильно или уместно», — заявил изданию генерал Филип Бридлав, бывший командующий Европейским командованием вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Однако, добавил он, «даже нашей армии было бы трудно перестроиться и реорганизоваться за две недели после того, как она получила такую хорошую взбучку».

Российские войска, считает Бридлав, слишком быстро были брошены в бой в Донбассе. Он предполагает, что такое решение «исходило из Москвы».

Эвелин Фракас, возглавляющая аналитический центр McCain Institute, в свою очередь отметила, что, по сведениям западных разведок, президент РФ Владимир Путин все больше лично вовлечен в принятие тактических решений, касающихся действий российских войск в Украине. «Мы знаем, что президенты, вмешивающиеся в определение целей и оперативную тактику, — это верный путь к катастрофе», — добавила она.

Продолжает ли Дворников командовать российскими войсками в Украине, неизвестно. С середины мая, пишет NYT, нет никаких сообщений о том, где он находится. 26 мая сообщала, что командование российскими войсками в битве за Донбасс, по некоторым данным, передано заместителю министра обороны, начальнику Главного военно-политического управления вооруженных сил генерал-полковнику Геннадию Жидко. Подтвердить или опровергнуть эту информацию не представляется возможным. Официально российские власти не заявляли даже о назначении Дворникова.

Что происходит в Украине сейчас

Война Девяносто восьмой день

Что происходит в Украине сейчас

Война Девяносто восьмой день

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь