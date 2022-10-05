Украинская армия совершила второй за неделю крупный прорыв в Херсонской области Российские войска полностью оставили север региона

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Украинский флаг в недавно освобожденном селе Высокополье Херсонской области. 27 сентября 2022 года Genya Savilov / AFP / Scanpix / LETA

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.

Украинские военные освободили село Давыдов Брод на реке Ингулец в Херсонской области. Здесь много месяцев находился главный укрепрайон российских сил в регионе. За ключевой населенный пункт два месяца шли ожесточенные бои, но российская армия отступила, «избегая наметившегося окружения», сообщил днем 4 октября . Российские силы также оставили расположенные рядом крупные села. Украинская армия, как пишет основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, «совершила серьезный прорыв» и «установила полный контроль» над дорогой на левом берегу реки Ингулец.

Днем 4 октября военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ сняли видео, где заявили, что установили украинский флаг в селе Давыдов Брод. В оперативном командовании «Юг» Сухопутных войск Украины утверждают, что помимо Давыдова Брода освобождены еще семь населенных пунктов: это Любимовка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровка, Крещеновка и Золотая Балка. Об освобождении двух последних населенных пунктов сообщалось в первых числах октября.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что это «далеко не полный список». По его словам, «только за эту неделю» освобождены десятки населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Армия Украины, отметил президент, продолжает «достаточно быстро и мощно» продвигаться на юге страны.

Армия России полностью оставила север Херсонской области. Судя по всему, ВСУ вошли в село Дудчаны на реке Днепр, возле которого они находились с 2 октября после успешного прорыва от границы Днепропетровской области вглубь Херсонской. До конца неясно, кто сейчас контролирует Дудчаны. «Военкор» Юрий Котенок сообщил вечером 4 октября, что российские силы оставили северную часть села, подорвали мост на трассе, соединяющей Запорожье и Херсон, и закрепились в южной части Дудчан. «Военкор» Роман Сапоньков, который находится в Херсонской области, заявил, что ВСУ заняли Дудчаны, а российские подразделения ушли (еще ночью 5 октября пророссийские телеграм-каналы это отрицали).

Российские войска, по грубой оценке, в последние дни оставили треть или четверть всего плацдарма на западном берегу Днепра. «Патриотический» телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что оборонительные порядки российской армии теперь проходят по рубежу Костромка (14 километров от Давыдова Брода) — Мыловое (18 километров от Дудчан), а следующими целями ВСУ могут стать Берислав и Новая Каховка.

Замглавы подконтрольной России администрации аннексированной части Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал РИА Новости, что российские военные проводят в регионе перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар. «Военкор» Юрий Котенок пишет, что российские войска «отходят организованно» и «это не бегство». По его словам, командующий херсонским направлением приказал «укоротить» линию фронта «из-за того, что нет сил».

Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц считает, что на многих участках фронта наступила «усталость после длительного наступательного периода, в ходе которого были освобождены большие территории». «А вот держать их сил уже не осталось», — заявил Коц.

Министерство обороны России в своей сводке заявило, что «в результате массированных ударов» российской авиации в районе Давыдова Брода и поселка Дудчаны «уничтожено более 120 военнослужащих, два танка и восемь боевых бронированных машин украинских вооруженных сил». У села Новая Каменка в Херсонской области, по утверждению Минобороны, «за сутки было уничтожено до 30 националистов, два танка и четыре боевые машины пехоты».

Накануне Минобороны РФ показало на карте боевых действий, что за день российская армия в Херсонской области отступила к югу на 30 километров. Карту показали на ежедневном брифинге министерства 4 октября, внимание на нее обратило «Агентство». На карте видно, что под контролем российской армии находится территория примерно до линии между селами Давыдов Брод и Дудчаны. Днем ранее Минобороны РФ показало карту, где линия фронта проходила в районе поселений Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка.

Министерство обороны РФ

Минобороны РФ также показало карту Харьковской области. По сравнению с материалами, представленными 3 октября, под контролем России осталась небольшая территория к северо-востоку от поселка Двуречное. Ранее ведомство утверждало, что под контролем России находится вся территория области к востоку от реки Оскол.

Министерство обороны РФ

За неделю Россия — после отступления из Лимана в Донецкой области, а также с востока Харьковской и севера Херсонской областей — утратила контроль над более чем четырьмя тысячами квадратных километров территории, пишет «Агентство».

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