Зеленский заявил об освобождении восьми населенных пунктов в оккупированной РФ Херсонской области

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Украинские военные освободили еще восемь населенных пунктов в оккупированной войсками РФ Херсонской области. Об этом в видеообращении по итогам 223-го дня войны заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давыдов Брод. И это еще далеко не полный список. Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда мы выгоним оккупанта со всей нашей земли», — сказал президент.

Помимо населенных пунктов в Херсонской области на этой неделе от «российского псевдореферендума были освобождены» города и села в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, сообщил Зеленский. По его словам, речь идет о десятках освобожденных населенных пунктов.

Президент также заявил, что украинская армия продолжает «достаточно быстро и мощно» продвигаться на юге страны.

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4 октября заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что уже освобождены 1534 населенных пункта в Донецкой, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях. В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин говорил, что только в Херсонской области были освобождены 50 населенных пунктов.

В этот же день Минобороны РФ показало карту боевых действий в Украине, из которой следует, что линия фронта в Херсонской области сместилась к югу примерно на 30 километров.