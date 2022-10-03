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Украинские военные перед зданием администрации города Лиман, Донецкая область Украины. 1 октября 2022 года Oleksiy Biloshytskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.

Что происходит в Херсонской области

Вооруженные силы Украины проводят крупное наступление в оккупированной Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 2 октября, что военные освободили поселок Архангельское на реке Ингулец, а также поселок Миролюбовка. Появилось фото, предположительно, из Миролюбовки, где украинские военные водрузили флаг Украины над одним из зданий. О том, что украинские силы контролируют Миролюбовку и большую часть Архангельского, известно с начала сентября.

Украинские военные также ведут наступление вдоль Днепра. По данным российских «военкоров», ВСУ уже заняли несколько населенных пунктов от Нововоронцовки на границе с Днепропетровской областью до как минимум Михайловки, расположенной в 25 километрах. За последние сутки ВСУ прошли примерно 15 километров.

ВСУ подошли к селу Дудчаны, «стабилизировать фронт не получилось», сообщил вечером 2 октября российский «военкор» Роман Сапоньков, который находится в Херсонской области. Еще один «военкор» Юрий Котенок в то же время заявил, что украинские военные заняли Дудчаны. Российский «патриотический» телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что по состоянию на 11:00 3 октября российские военные утратили позиции у села Золотая Балка, а ВСУ закрепились вдоль трассы Нововоронцовка — Новоалександровка и продвигаются к Дудчанам.

ВСУ в районе села Дудчаны планировали прорваться на Каховскую ГЭС, но «их удалось разбить», сообщил глава подконтрольной РФ администрации оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо. В Минобороны РФ заявили, что украинские войска «вклинились в глубину» российской обороны на направлении Золотая Балка — Александровка.

2 октября появились свидетельства, что украинские солдаты, вероятно, вошли в села Крещеновка и Осокоровка (возле Осокоровки находится памятник арбузу, оттуда есть фото и видео). Также украинские источники распространили видео, снятое, как утверждается, в Золотой Балке. 3 октября украинские СМИ опубликовали фотографию с флагом и военными Украины, предположительно, в селе Михайловка.

В ВСУ официально заявили, что ситуация в Херсонской области «набирает обороты». «Мы продолжаем бои и закрепляемся на тех территориях, которые уже освобождены и зачищаются», — сообщила 3 октября представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, украинские силы предлагают эвакуироваться жителям почти 45 населенных пунктов, которые находятся вдоль линии фронта и подвергаются российским ударам.

Замглавы подконтрольной РФ администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в то же время заявил, что на херсонском направлении «все под контролем», несмотря на попытки прорыва украинских военных. По его словам, украинские силы «прорвались немножко вглубь», а «мы отражаем все атаки». Стремоусов заявил, что украинские военные несут большие потери.

Украинские силы ранее отрезали основную часть российских войск в Херсонской области от линий снабжения после успешных атак на мосты через Днепр.

Что происходит в Донецкой области

1 октября украинские военные в ходе контрнаступления на востоке страны заняли Лиман Донецкой области. Украинские силы подошли к окраинам Лимана в пятницу, 30 сентября. На тот момент в городе находилось от двух до трех тысяч российских солдат, заявил The New York Times Сергей Череватый, представитель украинских войск, воюющих на востоке страны.

Первоначально, как пишет NYT, украинское командование планировало быстро отбить Лиман, поскольку значительно превосходящие силы армии Украины почти полностью окружили город, однако российская армия направила подкрепление. Ожесточенные бои шли в лесах и на берегах реки Северский Донец. Тела убитых российских солдат и сгоревшая техника остаются на обочинах дорог за пределами города, пишет The Wall Street Journal.

Сергей Череватый утверждает, что российские солдаты отступали хаотично, часто скрываясь в лесах небольшими группами. По его словам, многие из российских военных погибли или попали в плен. Вечером 1 октября украинская полиция организовала патрули в Лимане и стала искать российских военных, которые могли остаться в городе. К полудню 2 октября Владимир Зеленский заявил, что Лиман «зачищен полностью». К этому времени в городе никого не задержали, сообщили в МВД Краматорского района, в который входит Лиман. До конца неясно, какая часть российских военнослужащих вышла из окружения. 2 октября украинские военные заявили, что многие россияне все еще скрываются в лесах вокруг Лимана.

Украинские войска вошли в Лиман. Вот как это выглядело Meduza

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска отвели из Лимана «на более выгодные рубежи» «в связи с созданием угрозы окружения». Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что российские войска отступали поэтапно, но «последние подразделения прорывались уже фактически из блокады, с боями». По словам Коца, в наступлении украинской армии якобы участвовали 23 тысячи человек, что в несколько раз превышало численность российских сил.

Говоря о причинах отступления из Лимана, Коц заявил, что российской армии не хватило сил, подкрепление подошло поздно, а «отказники» оставляли стратегически важные позиции. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в потере Лимана командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина.

Что происходит на фронте

ВСУ вошли в Лиман. Следующая их цель — Луганская область Однако украинские войска, возможно, в ближайшее время столкнутся с крупными российскими резервами. Сводка и карта

Что происходит на фронте

ВСУ вошли в Лиман. Следующая их цель — Луганская область Однако украинские войска, возможно, в ближайшее время столкнутся с крупными российскими резервами. Сводка и карта

После ухода российских войск из Лимана местные жители воспользовались брошенными российскими запасами. 2 октября несколько десятков человек пришли в оставленные российские магазины на главной площади города и забрали мешки с мукой с надписью «Российская гуманитарная помощь», пишет WSJ. По данным полиции, в Лимане, где в довоенное время жили около 20 тысяч человек, осталось около пяти тысяч человек. По словам местных жителей, во время оккупации они жили без газа и электричества. В полиции говорят, что российские силы не пытались восстановить электричество или водоснабжение, а люди жили без регулярных поставок продовольствия, многие нуждались в медицинской помощи.

Что происходит на фронте сегодня

Война Двести двадцать второй день

Что происходит на фронте сегодня

Война Двести двадцать второй день