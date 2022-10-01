Минобороны РФ объявило об отводе войск из Лимана «в связи с созданием угрозы окружения»
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Минобороны РФ на ежедневном брифинге заявило, что «в связи с созданием угрозы окружения» российские войска были отведены из Лимана «на более выгодные рубежи».
Ранее стало известно, что украинские военные вошли в Лиман, который российские войска захватили в начале лета.
ВСУ начали успешное наступление на Лиманском направлении несколько недель назад. К началу октября украинские военные заняли населенные пункты вокруг города, и российская группировка войск оказалась под угрозой окружения. Российские «военкоры» сообщали, что ВС РФ вышли из Лимана. 1 октября появились фото и видеосвидетельства того, что украинские военные находятся в городе.