Зеленский заявил об освобождении двух сел в Херсонской области

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Вооруженные силы Украины освободили два населенных пункта оккупированной Херсонской области — Архангельское и Миролюбовку. Об этом в обращении к нации по итогам 221-го дня войны заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Каждый день как минимум дважды — утром и вечером — я получаю отчеты от наших военных. На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции. Наиболее медийной сейчас стала история освобождения Лимана Донецкой области. Но успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом. Это, знаете, такая тенденция… Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг — о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает. Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Ибо каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать.

Офіс Президента України

1 октября стало известно, что украинские военные в рамках контрнаступления вошли в Лиман Донецкой области. Минобороны РФ подтвердило отвод войск из города «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения.

Это произошло на следующий день после того, как Владимир Путин подписал в Кремле договоры, предполагающие аннексию оккупированных Россией регионов Украины — Запорожской и Херсонской областей, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Карта боев в Украине

ВСУ вошли в Лиман. Следующая их цель — Луганская область Однако украинские войска, возможно, в ближайшее время столкнутся с крупными российскими резервами. Сводка и карта

Карта боев в Украине

ВСУ вошли в Лиман. Следующая их цель — Луганская область Однако украинские войска, возможно, в ближайшее время столкнутся с крупными российскими резервами. Сводка и карта