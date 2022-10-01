Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на потерю российскими войсками Лимана постом в телеграме с резкой критикой командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина.

Лапин, написал Кадыров, руководил обороной этого участка и не обеспечил войска «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов».

Глава Чечни напомнил, что Лапину в июле было присвоено звание Героя России за взятие Лисичанска, хотя, по словам Кадырова, «де-факто его там и рядом не было». Также Кадыров заявил, что Лапину «отдали в подчинение и войска Западного военного округа». Ранее об этом сообщала украинская разведка, но официально Минобороны РФ перестановки в командовании не комментировало.

Глава Чечни заявил, что Лапин — «бездарь», которого «покрывают наверху руководители в Генштабе». Глава Чечни раскритиковал в целом кадровую политику Минобороны (в этой части поста Кадырова присутствует слово « »), а также выразил недовольство тем, как развиваются события в зоне боевых действий.

«По моему личному мнению, надо принимать более кардинальные меры, вплоть до объявления военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного вооружения», — заявил Кадыров, добавив, что «не нужно каждое решение принимать с оглядкой на западноамериканское сообщество — оно и так сказало и сделало многое против нас».

Этот факт биографии Александра Лапина Рамзан Кадыров упоминать не стал

Телеканал «Звезда» показал, как российский генерал наградил сына за «освобождение» Черниговской области. В день, когда Россия объявила об уходе оттуда Главное из расследования «Русской службы Би-би-си»

Этот факт биографии Александра Лапина Рамзан Кадыров упоминать не стал

Телеканал «Звезда» показал, как российский генерал наградил сына за «освобождение» Черниговской области. В день, когда Россия объявила об уходе оттуда Главное из расследования «Русской службы Би-би-си»