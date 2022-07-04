Путин присвоил звание Героя России генералу Лапину, командующему одной из группировок в Донбассе

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

Как следует из разговора Путина с министром обороны Сергеем Шойгу, награждение связано с взятием Россией под контроль Луганской области Украины.

Александр Лапин — командующий Центральным военным округом и группировки войск «Центр», которая занималась захватом Луганской области. Весной он привлек к себе внимание журналистов после эпизода с вручением собственному сыну награды за мужество и отвагу, который был показан телеканалом «Звезда».

Эседулла Абачев в заявлении Путина назван заместителем командующего 8-й армией Южного военного округа, однако разные неофициальные источники называют его руководителем 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР (а иногда и самой народной милиции ЛНР).

Шойгу доложил Путину о полном «освобождении Луганской народной республики» 3 июля. Власти Луганской области говорят, что продолжают держать оборону на небольшом участке региона.

Читайте также

Карта войны в Украине — теперь с рассказом о боях последних дней. Посмотрите, что происходит на фронте Материал обновлен 23:00 мск 2 июля (но данные мы показываем с задержкой)

Читайте также

Карта войны в Украине — теперь с рассказом о боях последних дней. Посмотрите, что происходит на фронте Материал обновлен 23:00 мск 2 июля (но данные мы показываем с задержкой)