В Госдуме «за присоединение новых территорий» проголосовало больше депутатов, чем было на заседании. Вячеслав Володин заявил о «техническом сбое»

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что нижняя палата парламента «единогласно» одобрила ратификацию договоров о «принятии в состав Российской Федерации» самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины.

Голосование проводилось четыре раза — по каждой аннексируемой территории отдельно. При этом каждый раз, судя по табло Госдумы, за ратификацию договора проголосовало разное количество депутатов, хотя не было подано ни одного голоса «против» и не было воздержавшихся.

Вот как выглядят результаты:

За «присоединение» ДНР — 413 голосов

За «присоединение» ЛНР — 412 голосов

За «присоединение» Запорожской области — 409 голосов

За «присоединение» Херсонской области — 411 голосов

❌ Всего проголосовало — 408 депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил расхождение в цифрах голосовавших «техническим сбоем». «Не считайте голоса один плюс, один минус», — призвал он.

Кроме того, как обратило внимание «Агентство», за «присоединение» во всех случаях проголосовало больше депутатов, чем было на заседании. По данным предварительной регистрации, всего в Госдуму 3 октября пришли 408 депутатов.