«Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию» Путин «присоединил» оккупированные территории Украины. Что говорят об этом в мире и в России

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Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

Президент Украины

Украина была и остается лидером по переговорным усилиям. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России.

Что еще сказал президент Украины Зеленский: Украина подает заявку на вступление в НАТО

Мы не признаем и никогда не признаем незаконные «референдумы», которые Россия создала ради предлога для дальнейшего нарушения независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины — а также их сфальсифицированные и незаконные результаты. Мы никогда не признаем эту незаконную аннексию. Эти решения юридически ничтожны и не могут иметь совершенно никаких легальных последствий. Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск — это Украина <…>

Угрозы ядерным оружием со стороны Кремля, военная мобилизация и попытки ложно представить территорию Украины как территорию России, подразумевая, что война теперь будет происходить на российской территории, не поколеблют нашей решимости.

Госсекретарь США

Москва никого не одурачила. Весь мир видел, как Россия провела эти так называемые референдумы, где российские оккупационные силы ходили от двери к двери и заставляли граждан Украины голосовать под дулом пистолета. Весь процесс в этих фальшивых референдумов был абсолютным фарсом. <…> Украина имеет полное право защищать свою землю, своих людей и отвоевывать территорию, которую захватила Россия.

Генеральный секретарь НАТО

Президент Путин объявил еще четыре региона Украины частью России. Это крупнейшая попытка аннексии европейской территории силой со времен Второй мировой войны. 15% украинской территории — территория примерно размером с Португалию — незаконно захвачена Россией под дулом пистолета <…>

Этот захват земли незаконен и нелегитимен. Союзники НАТО не признают никакую часть этой земли как часть России <…> Эти земли — Украина <…>

Это поворотный момент. Путин мобилизовал сотни тысяч военных, занялся безответственными угрозами применения ядерного оружия и теперь незаконно аннексировал еще больше украинской территории. Все вместе это — самая серьезная эскалация с начала войны.

Ничто из этого — не демонстрация силы. Это демонстрация слабости. Это признание того, что война не идет по плану, и что Путин не смог выполнить свои стратегические цели. Путин несет полную ответственность за эту войну, и это его ответственность ее окончить <…>

Если россияне прекратят воевать, наступит мир. Если украинцы прекратят воевать, они прекратят существование как независимая суверенная нация в Европе.

Президент Грузии

Закрепление результатов фальшивого референдума для поддержки явного нарушения международного права и насильственной аннексии не имеет никакой легитимности и будущего. Мы отвергаем такие грубые нарушения международного права и подтверждаем нашу полную поддержку территориальной целостности Украины.

Президент республики Абхазия

Поздравляю главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина, главу Луганской народной республики Леонида Пасечника, главу администрации Запорожской области Евгения Балицкого и главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо с подписанием договоров о принятии в состав Российской Федерации. Сегодня мы свидетели торжества исторической справедливости на вашей земле. Мы радуемся вместе с вами.

Официальный представитель МИД России

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, сообщает офис Зеленского.

Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, — в НАТОвскую помойку. А мы в будущее 🇷🇺 Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперед, вместе, во имя света и с Богом!

Глава Чечни

Думаю, что в ближайшем будущем полностью очистим ДНР, и херсонское направление, и запорожское. И это наша территория уже. Никто не имеет права шутить с нами. Мы шутить с нашим государством не позволим.

Глава Северной Осетии, бывший губернатор Севастополя

Новые наши регионы — это исторически часть русского мира. Президент напомнил о наших великих полководцах Суворове, Потемкине, Ушакове, которые воевали за эту землю. Напомнил о людях, которые долгие годы в уже современной истории подвергались геноциду со стороны неонацистского Киева. И напомнил о тех, кто погибал за право сохранить свою культуру, память, язык, отстоять свое право на жизнь. Память героев, которые сложили голову в этой священной войне, присутствующие почтили минутой молчания.

Для меня все происходящее имеет особый смысл, особое значение. Я работал в Севастополе. Уверен: сегодняшнее событие — единственно возможное продолжение Крымской весны. Просто потому, что тогда ни Киев, ни коллективный Запад не поняли, что Россия своих действительно не бросает, не предает и никогда не даст в обиду.

«Военкор», участник войны в Донбассе

Еще 200 лет назад мы брали всю Европу и нагинали ее раком. И в этот раз то же самое будет! Все, теперь за нами не просто какие-то абстрактные силы союзные, за нами Россия — с ядерным оружием, с армией, с мобилизацией, которая пройдет все-таки, вооружится. Все равно мы всем навешаем. Потому что у нас нет другого шанса. Сегодня всех поздравляю — всех, кто дожил до этого момента. <…> Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим — все будет, как мы любим. Давайте, с богом.

Как происходило «присоединение к России» оккупированных территорий

«Врут напропалую — как Геббельс: чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят» Путин произнес речь об аннексии украинских регионов. Он говорил о чем угодно (словно нейросеть) — только не о реальных причинах своих действий

Как происходило «присоединение к России» оккупированных территорий

«Врут напропалую — как Геббельс: чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят» Путин произнес речь об аннексии украинских регионов. Он говорил о чем угодно (словно нейросеть) — только не о реальных причинах своих действий