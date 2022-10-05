Война Двести двадцать четвертый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 октября читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.
Главные новости:
- В российских и украинских телеграм-каналах сегодня появились сообщения, что Путин якобы может 5 октября выступить с обращением, в котором объявит о смене статуса войны в Украине со «спецоперации» на «контртеррористическую операцию». Песков заявил, что ничего такого не планируется.
- Путин подписал законы об аннексии украинских территорий.
- Зеленский заявил об освобождении еще восьми населенных пунктов в оккупированной РФ Херсонской области. Представители оккупационных властей региона заявили, что российские войска «проводят перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар».
- Страны ЕС согласовали новый санкционный пакет, включающий в себя потолок цен на российскую нефть, пишет Politico.
- Россия, Саудовская Аравия и другие производители на заседании ОПЕК+ планируют объявить о резком сокращении добычи нефти, сообщает Financial Time.
- Илье Яшину предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о распространении «фейков» о российской армии.
- В Москве пришли с обысками к аналитику выборов Сергею Шпилькину (он не в России), а также к активистам «Голоса». Обыски связаны с делом о «дискредитации» российской армии.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В ходе ежедневного общения Пескова с журналистами пресс-секретарю президента РФ также задали вопрос, какой официальный статус у Евгения Пригожина в рамках войны в Украине.
Песков, пишет «Коммерсант» в телеграм-канале, заявил, что Пригожин — просто гражданин России:
Вы знаете, что он болеет душой за то, что происходит. И вносит большой вклад — посильный. Собственно, как это делают многие предприниматели в нашей стране.
О статусе ЧВК Вагнера, участвующей в войне в Украине, Песков ничего говорить не стал. Пригожин несколько дней назад впервые официально признал, что именно он создал эту частную военную компанию.
Также Дмитрий Песков заявил журналистам, что населенные пункты на аннексированных территориях Украины, которые в ходе контрнаступления освободили ВСУ, будут возвращены.
«Они будут с Россией навсегда», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента РФ.
В российских и украинских телеграм-каналах сегодня появились сообщения, что президент РФ Владимир Путин якобы может 5 октября выступить с обращением, в котором объявит о смене статуса войны в Украине со «спецоперации» на «контртеррористическую операцию».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что никаких обращений президента не запланировано, решений о смене статуса «спецоперации» также, по его словам, нет, сообщает «Интерфакс».
Джонатан Литтелл — франко-американский писатель, автор романа «Благоволительницы», а с начала российского вторжения в Украину еще и военный корреспондент, репортажи которого выходят и на «Медузе». С любезного разрешения автора мы публикуем русский перевод его новой колонки для французской газеты Le Figaro, посвященной ядерным угрозам Путина.
В Украине погиб 23-летний ирландец Рори Мейсон, воевавший в Интернациональном легионе ВСУ
Об этом пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на семью бойца. По словам родственников, о гибели Мейсона их уведомил МИД Великобритании.
«Рори не интересовался политикой, но у него было обостренное чувство правильного и неправильного, и неспособность закрыть глаза на несправедливость», — сказал отец Мейсона Роб.
«Хотя мы глубоко опечалены его смертью, мы чрезвычайно гордимся его мужеством, решимостью и самоотверженностью, с которыми он встал на защиту Украины», — добавил он.
В Интернациональном легионе сообщили, что подразделение Мейсона попало под обстрел во время контранступления украинских сил в Харьковской области.
В Москве пришли с обысками к аналитику выборов Сергею Шпилькину (он не в России), а также к активистам «Голоса»
Обыск в квартире Сергея Шпилькина провели в рамках уголовного дела активиста из Иваново Михаила Гусева, которого подозревают в «дискредитации» российской армии, сообщил координатор движения «Голос» Виталий Аверин. По его словам, обыски также прошли у пяти представителей «Голоса», в том числе сопредседателя движения Григория Мельконьянца. Все они проходят по делу как свидетели. «Коммерсант» также пишет об обысках у политиков, активистов и журналистов в Пскове и Перми.
Илье Яшину, находящемуся в СИЗО по делу о «фейках» о российской армии, предъявили обвинение в окончательной редакции
Сообщение об этом появилось в телеграм-канале политика.
Вчера следователь по особо важным делам предъявил мне обвинение в окончательной редакции. Мой адвокат Вадим Прохоров остроумно охарактеризовал его как «тупое, но сформулированное витиевато».
Оцените вот абзац:
«Яшин И.В. испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР, понимает, что он (Яшин И.В.) является публичным лицом, в связи с чем его деятельность вызывает повышенный интерес неопределенного круга лиц, а высказываемые личные утверждения воспринимаются ими как достоверные…»
Ну и в чем не прав Прохоров? До конца октября моё дело будет передано в суд. Готовимся дать бой.
Представители властей аннексированной Запорожской области сообщили, что «обстановка на линии боевого соприкосновения остается стабильно напряженной».
Как заявил РИА Новости Владимир Рогов, «продолжается контрбатарейная борьба».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Россия, Саудовская Аравия и другие производители на заседании ОПЕК+ планируют объявить о резком сокращении добычи нефти, сообщает Financial Times, ссылаясь на слова источников.
Размер сокращения пока не согласован. Саудовская Аравия и Россия настаивают на том, чтобы сократить добычу на один-два миллиона баррелей или больше. По данным издания, добычу могут сократить поэтапно в течение нескольких месяцев — и за счет существующего производства.
Оккупационные власти Херсона заявили, что украинские войска нанесли удар по гостинице в центре города
РИА Новости публикует кадры последствий обстрела.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
В телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского опубликованы снимки, сделанные в освобожденном ВСУ Лимане
Государство-агрессор уничтожает везде на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру. Это можно остановить только одним способом: освободить наши земли. И мы уверены, что вся территория нашей страны будет освобождена от врага — врага Украины, жизни, человечности, закона и правды.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области. Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером сообщил, что украинские военные освободили еще восемь населенных пунктов в оккупированной войсками РФ Херсонской области.
Заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сегодня заявил РИА Новости, что российские военные в регионе «проводят перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
«Суспильне» со ссылкой на своего корреспондента сообщает о звуках взрывов в Херсоне. Более подробной информации о происходящем пока нет.
Басманный суд отказался заочно арестовывать Марину Овсянникову, обвиняемую по делу о «фейках» о российской армии
Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова несколько дней назад покинула дом в Подмосковье, где должна была находиться под домашним арестом. МВД объявило ее в федеральный розыск.
Судья Наталия Дударь сочла ходатайство о заочном аресте незаконным и необоснованным, поскольку обязанность доставлять экс-редактора Первого канала Овсянникову лежит на следователе, а журналистка не объявлена в международный розыск, сообщает телеканал «Дождь».
Марина Овсянникова вскоре после начала российского вторжения в Украину устроила антивоенную акцию в эфире Первого канала, а затем еще несколько раз публично выступала против войны. На нее сначала заводили административные дела, а затем возбудили уголовное дело по статье о распространении «фейков» о российской армии.
Запорожье находится под российским обстрелом, заявил глава области
По словам Александра Старуха, по городу и пригородам выпущено несколько ракет, работает система ПВО. Повреждены объекты инфраструктуры, сообщает «Суспильне», данные о пострадавших выясняются.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта.
Посла России в Казахстане Алексея Бородавкина вызвали в МИД страны из-за заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой, связанных с возвращением в Астану украинского посла Петра Врублевского, ранее призывавшего «убивать как можно больше русских».
Захарова 4 октября заявила, что у МИД РФ «вызывает возмущение» тот факт, что Врублевский спустя полтора месяца после своих высказываний «продолжает посещать дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии» — и обвинила Казахстан в невыполнении ранее данных обещаний о том, что Врублевский «безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки». Захарова в своем заявлении потребовала высылки украинского посла, заявив, что Казахстан не должен «идти на поводу у неонацистского режима в Киеве».
Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров 5 октября заявил, что тональность комментария Захаровой «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров».
Телеканал "Дождь" объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Путин подписал указы о назначении глав администраций аннексированных территорий
Возглавлявшие самопровозглашенные ЛНР и ДНР, а также занимавшие посты глав оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей стали «временно исполняющими обязанности «глав республик» и «губернаторов».
Анализ ситуации на 5 октября от Минобороны Великобритании
- Украина продолжает добиваться прогресса в наступательных операциях как на северо-восточном, так и на южном фронтах. На северо-востоке — в Харьковской области — Украина в настоящее время вернула под свой контроль значительную территорию к востоку от реки Оскол. Украинские формирования продвинулись на 20 километров за реку в российскую оборонительную зону в направлении узла снабжения в городе Сватово.
- Весьма вероятно, что Украина теперь может нанести удар по ключевой дороге Сватово-Кременная из артиллерии, что еще больше ограничит возможности России по снабжению своих подразделений на востоке.
- Продвижение передовых украинских подразделений к границам аннексированной Луганской области, скорее всего вызовет особую озабоченность у российских властей еще и с политической точки зрения.
Во время войны невозможно оперативно проверить сообщения о происходящем в зоне боевых действий.
Украина продолжает свое наступление. Российская армия уже не способна ей противостоять?
Россия завершила аннексию оккупированных территорий Украины. И это абсолютно незаконно — даже с точки зрения нынешнего российского права
Подписание Владимиром Путиным законов «о принятии в РФ» формально завершило аннексию украинских территорий. Вся процедура, начавшаяся подписанием соответствующих «договоров» с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей, заняла всего шесть дней — за это время аннексию признал законной Конституционный суд России, а Госдума и Совфед приняли соответствующие законы.
В документах, которые спешно ратифицировали власти, много несостыковок и прямых нарушений российского законодательства. Вчера мы поговорили о них с юристом Григорием Вайпаном в подкасте «Что случилось».
Путин подписал законы об аннексии украинских территорий
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- Российские войска не прекращают попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На некоторых других направлениях противник пытается провести перегруппировку войск.
- За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов Стрелечье, Зеленый, Майорск, Спорный, Зайцевое, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.
- Отступая из населенных пунктов Херсонской области противник минирует объекты инфраструктуры и частные дома, запрещает любое перемещение местных жителей.
- У противника проблемы с отдельными видами обеспечения во время проведения так называемой «частичной мобилизации». Так, мобилизованных из учебного центра Молькино Краснодарского края были вынуждены отправить обратно в Приморско-Ахтарск из-за того, что их не смогли разместить, одеть и обеспечить питанием.
- По имеющимся данным, в медучреждениях Евпатории (Крым) не хватает лекарств для лечения раненых российских военных.
- Российские власти пытаются компенсировать потери личного состава за счет призыва населения на оккупированных территориях Украины. Так, по имеющейся информации, мужчин из Луганска после мобилизации без проведения медицинской комиссии и подготовки сразу направляют на доукомплектование подразделений, которые понесли наибольшие потери.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта, в том числе и Минобороны.
Во время войны невозможно оперативно проверить сообщения о происходящем в зоне боевых действий.
Cекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о троекратном росте преступности экстремистского толка в Крыму
«По линии МВД и ФСБ России проведены мероприятия по недопущению вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций, радикальных молодежных движений, а также по противодействию деятельности приверженцев неонацистской идеологии», — сказал секретарь Совбеза на совещании в Крыму.
Исходя из складывающейся оперативной обстановки, «руководителям регионов и заинтересованным федеральным органам исполнительной власти» следует «усилить внимание к вопросам обеспечения социально-политической стабильности и общественной безопасности», заявил Патрушев, которого цитирует «Интерфакс».