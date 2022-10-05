Война Двести двадцать четвертый день

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Двести двадцать четвертый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 октября читайте здесь, а главные фотографии предыдущего дня войны смотрите здесь.

Главные новости:

В российских и украинских телеграм-каналах сегодня появились сообщения, что Путин якобы может 5 октября выступить с обращением, в котором объявит о смене статуса войны в Украине со «спецоперации» на «контртеррористическую операцию». Песков заявил, что ничего такого не планируется.

Путин подписал законы об аннексии украинских территорий .

Зеленский заявил об освобождении еще восьми населенных пунктов в оккупированной РФ Херсонской области. Представители оккупационных властей региона заявили, что российские войска «проводят перегруппировку, чтобы собраться с силами и нанести ответный удар».

Страны ЕС согласовали новый санкционный пакет, включающий в себя потолок цен на российскую нефть, пишет Politico.

Россия, Саудовская Аравия и другие производители на заседании ОПЕК+ планируют объявить о резком сокращении добычи нефти, сообщает Financial Time.

Илье Яшину предъявили обвинение в окончательной редакции по делу о распространении «фейков» о российской армии.

В Москве пришли с обысками к аналитику выборов Сергею Шпилькину (он не в России), а также к активистам «Голоса». Обыски связаны с делом о «дискредитации» российской армии.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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