Politico: страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России. Он включает введение потолка цен на нефть

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Постпреды стран ЕС достигли соглашения о новом, восьмом пакете санкций против России. Об этом пишет Politico со ссылкой на черновик резолюции, появившийся по результатам встречи 4 октября.

В рамках пакета в том числе будет введен потолок цен на российскую нефть. По данным издания, Кипр, Греция и Мальта, которые выражали обеспокоенность этой мерой (танкеры этих стран перевозят большую часть российской нефти), получили некие уступки.

Также новый пакет подразумевает ограничения в отношении российских сталелитейной и оборонной промышленности, запрет гражданам ЕС входить в советы директоров российских госкомпаний, а также новые персональные санкции в отношении тех, кто «помогает президенту [Владимиру] Путину в военных действиях».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, сообщил, что Будапешт в ходе дискуссий добился, чтобы потолок цен на российскую нефть не распространялся на поставки по трубопроводам, а также чтобы новые санкции не затрагивали атомную энергетику (это могло бы затруднить Венгрии строительство новых энергоблоков для АЭС «Пакш»).

Ожидается, что окончательный вариант резолюции будет одобрен 5 октября.

В начале сентября страны «Большой семерки» объявили о решении ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря.

С декабря вступит в силу действе эмбарго, в рамках которого будет полностью запрещен импорт российской нефти по морю в страны ЕС; еще через два месяца этот запрет будет автоматически расширен на нефтепродукты.

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