Страны «Большой семерки» объявили о решении ввести потолок цен на российскую нефть

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Страны «Большой семерки» заявили о намерении ввести запрет на транспортировку российской нефти, если она приобретена дороже определенного порога.

Цель инициативы — снизить доходы России и ее способность финансировать войну в Украине, одновременно минимизировав негативный эффект от этих ограничений для стран с низким и средним доходом.

В заявлении министров финансов стран «Большой семерки» сказано о достижении политической договоренности о введении «потолка цен» на российскую нефть. Из документа следует, что детали запрета еще будут прорабатываться.

Потолок цен планируется устанавливать при участии «широкой коалиции стран». Изначальный его уровень предполагается рассчитать на основании «ряда технических показателей». Значения, на которых будет установлен потолок, будут объявляться публично.

Ранее в Кремле заявили, что в случае введения потолка цен на энергоресурсы Россия будет поставлять нефть в страны, «действующие на рыночных условиях».

2 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России. В ответ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Евросоюзу полной остановкой поставок.

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