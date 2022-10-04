Зеленский объявил «ничтожными» указы Путина о «независимости» оккупированных украинских территорий

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О ничтожности актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины», в том числе указов президента России Владимира Путина. Документ опубликован на сайте украинского лидера.

«Признать ничтожными, то есть такими, которые не порождают никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 685, от 29 сентября 2022 года № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, выданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов президента Российской Федерации», — говорится в указе Зеленского.

В документе идет речь об указах Путина о признании независимости Крыма, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

В указе Зеленского также отмечается, что территория Украины целостна и неприкосновенна в пределах ее международно признанной государственной границы, а суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.

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4 октября Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным. Решение об этом было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины в ответ на попытку России аннексировать украинские территории.

30 сентября в Кремле были подписаны договоры о «вхождении в состав России» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей Украины.