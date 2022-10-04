Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным. В Кремле ответили, что «дождутся будущего президента Украины»

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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны в ответ на попытку России аннексировать украинские территории.

В частности, в документе констатируется «невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным».

Также в указе одобряется обращение Украины к НАТО с заявкой на вступление в альянс в ускоренном порядке.

Указ опубликован на сайте президента Украины 4 октября, но датирован 30 сентября.

Обновлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга для прессы прокомментировал отказ Зеленского от переговоров с Путиным следующим образом: «Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа».

30 сентября в Кремле были подписаны договоры о «вхождении в состав России» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день власти Украины подали заявку на вступление в НАТО. Тогда же Зеленский заявил, что готов к диалогу с Россией, но уже с другим президентом.

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