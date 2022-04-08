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США ввели блокирующие санкции против «Алросы» — крупнейшей в мире компании по добыче алмазов

Источник: Министерство финансов США

Минфин США расширил санкции против российской алмазодобывающей компании «Алроса», поручив заблокировать ее активы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Помимо «Алросы», под блокирующие санкции попала «Объединенная судостроительная корпорация» и 28 связанных с ней юридических лиц. Среди них конструкторские бюро «Алмаз» и «Рубин», «Адмиралтейские верфи», завод «Севмаш».

Кроме того, санкции были введены против восьмерых членов совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации».

«Алроса» — крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, на долю которой приходится 28% мировой добычи алмазов. В 2021 году выручка «Алросы» превысила 4,2 миллиарда долларов. Более 60% акций компании принадлежит государству.

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