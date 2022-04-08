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Минфин США расширил санкции против российской алмазодобывающей компании «Алроса», поручив заблокировать ее активы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Помимо «Алросы», под блокирующие санкции попала «Объединенная судостроительная корпорация» и 28 связанных с ней юридических лиц. Среди них конструкторские бюро «Алмаз» и «Рубин», «Адмиралтейские верфи», завод «Севмаш».

Кроме того, санкции были введены против восьмерых членов совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации».

«Алроса» — крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, на долю которой приходится 28% мировой добычи алмазов. В 2021 году выручка «Алросы» превысила 4,2 миллиарда долларов. Более 60% акций компании принадлежит государству.

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