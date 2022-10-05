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Вечером 4 октября в социальных сетях распространились фотографии из Белгорода, на которых были изображены поднимающиеся в небо столбы желтого света.

В связи с тем, что Белгород находится вблизи границы с Украиной, в соцсетях начали появляться предположения, что это может быть как-то связано с войной. В последние месяцы над городом неоднократно наблюдались свечения и вспышки — в основном, они были связаны с работой ПВО.

Авторы некоторых версий утверждали, что российские военные могли применить некое новейшее оружие. «Сегодня было впервые применено новейшее оружие РФ. По обстоятельствам вряд ли мы узнаем, но свечения в небе сегодня видели многие,» — в частности, заявил «военкор» Андрей Руденко. Он разместил в своем телеграм-канале ссылку на вышедшую в ночь на 4 октября заметку РИА Новости под названием «Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками, сообщило Минобороны».

В анонимных телеграм-каналах также появились мнения, что случившееся якобы могло быть результатом работы лазерного комплекса «Пересвет». Это лазерное оружие было анонсировано президентом Владимиром Путиным в марте 2018 года. Как утверждали в Минобороны, в том же году «Пересветы» заступили на опытно-боевое дежурство. Никакой информации о характеристиках «Пересвета» до сих пор не раскрывалось; якобы эти комплексы способны ослеплять спутниковые системы разведки противника, однако об их реальном применении или успешных испытаниях ничего не сообщалось.

Примерно в то же время 4 октября сообщения об аналогичном свечении стали появляться и в других городах — в частности, в Москве. Как это согласовывалось с версией о применении оружия, авторы соответствующих теорий не поясняли.

В центре погоды «Фобос» объяснили, что произошедшее — всего лишь обычное атмосферное явление, которое называется гало — вторичное свечение вокруг источника света. Солнечный столб — одна из часто встречающихся разновидностей гало. Он образуется из-за преломления света в ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе, и может наблюдаться в зимнюю влажную безветренную погоду, когда Солнце находится под определенным углом к горизонту, либо когда на земле есть яркий источник света.

«У нас недавно были дожди, атмосфера влажная, поэтому, возможно, в этот момент в атмосфере были частицы определенного размера, они могли кристаллизоваться в такой форме. Когда свет проходит через эти частицы, то образуется такое явление. Мощным источником света в данном случае были теплицы», — заявили РИА Новости в Белгородском университете.

Судя по сообщениям СМИ, это не первый случай появления световых столбов в Белгороде. В частности, аналогичные фото публиковали в феврале 2020 года. Световые столбы в разное время наблюдали и в других регионах России — например, в Петербурге в декабре 2021 года, в Мурманской области в марте 2019-го и в Москве в январе 2015-го.

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