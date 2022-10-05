Комитет министров стран ОПЕК+ решил сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Цены на нефть стали расти

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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ договорился о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

На этом фоне стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже начала расти, поднявшись выше 93 долларов за баррель.

Как пишет Bloomberg, участники расширенной встречи членов ОПЕК и других производителей, проходящей в Вене 5 октября, обсуждали и другие варианты снижения добычи нефти — на один миллион и 1,5 миллиона баррелей в сутки, но в итоге согласились на максимальное сокращение.

Источники CNN сообщали, что США расценивают перспективу сокращения добычи нефти как «полную катастрофу» и пытались отговорить союзников на Ближнем Востоке от голосования за снижение производства. По мнению аналитиков Financial Times, сокращение добычи, способствующее резкому скачку цен на нефть, вызовет ответные меры со стороны США, которые хотят ограничить доходы России от продажи нефти во время войны.

В сентябре страны «Большой семерки» объявили, что введут потолок цен на российскую нефть с 5 декабря. По данным Politico, введение потолка цен согласовали в Евросоюзе.

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