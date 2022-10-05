Саудовская Аравия и Россия собираются резко сократить добычу нефти. В Белом доме, по данным CNN, назвали это «полной катастрофой»

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Россия, Саудовская Аравия и другие производители на заседании ОПЕК+ планируют объявить о резком сокращении добычи нефти, сообщает Financial Times, ссылаясь на слова источников.

Размер сокращения пока не согласован. Саудовская Аравия и Россия настаивают на том, чтобы сократить добычу на один-два миллиона баррелей или больше. По данным издания, добычу могут сократить поэтапно в течение нескольких месяцев — и за счет существующего производства.

Заседание членов ОПЕК и других производителей пройдет 5 октября в Вене. На встречу, вероятно, приедет вице-премьер РФ Александр Новак, который, как ожидается, поддержит существенное сокращение добычи. FT указывает, что аналитики называют предстоящую встречу самой важной за последние годы.

Администрация президента США Джо Байдена, по данным источников телеканала CNN, в последние дни пыталась убедить союзников на Ближнем Востоке, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, проголосовать против сокращения добычи нефти на заседании ОПЕК+. В Белом доме, согласно записям, полученным телеканалом, называют перспективу сокращения производства «полной катастрофой» и «враждебным актом». Еще один американский чиновник сказал телеканалу, что Белый дом «в панике».

Сокращение добычи, по словам аналитиков, которых цитирует Financial Times, вероятно, вызовет ответные меры со стороны США, которые хотят ограничить доходы России от продажи нефти во время войны. В сентябре страны «Большой семерки» объявили, что введут потолок цен на российскую нефть с 5 декабря. По данным Politico, введение потолка цен согласовали в Евросоюзе.

Возможное сокращение добычи на один миллион баррелей в день станет крупнейшим с начала пандемии и может привести к резкому скачку цен на нефть, указывает CNN.

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