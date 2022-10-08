Путин издал указ об усилении мер защиты Крымского моста. После взрыва прошло чуть более 12 часов

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Заниматься обеспечением безопасности Крымского моста будет ФСБ. Об этом говорится в указе «Об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив», который подписал президент РФ Владимир Путин.

Этим же указом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля, на ФСБ возлагаются полномочия «по организации и координации мер защиты» двух других ключевых объектов инфраструктуры — энергомоста из России на аннексированный полуостров и магистрального газопровода из Краснодарского края в Крым.

8 октября около 06:00 мск на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва на одной из веток автомобильного моста обрушилось несколько пролетов. На железнодорожной части моста, расположенной над автомобильной, загорелись цистерны. Мост был закрыт, движение поездов по нему возобновилось к вечеру. Автотранспорт также запустили на уцелевшую ветку моста, пока на ней открыта одна, 9 октября планируется открыть вторую.

В телеграм-каналах публиковали видео осмотра фуры, которая, предположительно, взорвалась на мосту. На кадрах сотрудник, проверяющий транспорт, бегло заглядывает в грузовой отсек фуры. Источники сообщали, что водитель фуры вел себя спокойно. На въезде на Крымский мост должны стоять аппараты, которые выявляют взрывчатку, но сигнал тревоги они не подали. Собственник фуры заявил, что продал грузовик, но не стал переоформлять на нового владельца

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