Путину доложили о взрыве на Крымском мосту. Он поручил создать правительственную комиссию для расследования произошедшего

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Президенту РФ Владимиру Путину доложили о взрыве на Крымском мосту, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин получил доклады председателя правительства РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Геннадия Савельева, а также руководителей силовых ведомств», — цитируют Пескова РИА Новости.

Президент поручил создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств происшествия. В Крым уже выехали главы Минтранса и МЧС, заявил Песков.

Утром 8 октября около 06:00 мск на Крымском мосту произошел взрыв. Взорвался грузовик на автомобильной части моста. Из-за взрыва загорелись цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста, расположенной над автомобильной. Открытое горение, как объявило МЧС, удалось ликвидировать к 10:00 мск. Мосту причинен значительный ущерб. Движение поездов и автомобилей по нему остановлено.

СК РФ возбудил уголовное дело в связи со взрывом на мосту, но не уточнил по какой статье УК его собираются расследовать.

Крымский мост связывает полуостров с Краснодарским краем, по нему осуществлялось основное транспортное сообщение между Россией и аннексированной территорией.

После повреждения моста запущена паромная переправа через Керченский пролив. Первый паром уже вышел в Крым, заявили в Минтрансе, еще три готовятся отправиться из Краснодарского края на полуостров.

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