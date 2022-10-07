Война Двести двадцать шестой день

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Двести двадцать шестой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 октября читайте здесь.

В ДНР заявили, что российские войска заняли населенные пункты Отрадовка, Веселая Долина и Зайцево в Донецкой области.

«Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию — от унижения». Глава Минобороны Украина обратился к российским военным на русском языке.

Президент США заявил, что риск «ядерного армагеддона» в данный момент достиг самого высокого уровня со времен Карибского кризиса.

В результате российского обстрела Запорожья, по данным на утро 7 октября, погибли 11 человек, сообщили в ГСЧС Украины.

Зеленский заявил о необходимости превентивного удара по России со стороны НАТО, чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Пресс-служба президента Украины заявила, что Зеленского неправильно поняли.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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