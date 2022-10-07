Война Двести двадцать шестой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 октября читайте здесь.
- В ДНР заявили, что российские войска заняли населенные пункты Отрадовка, Веселая Долина и Зайцево в Донецкой области.
- «Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию — от унижения». Глава Минобороны Украина обратился к российским военным на русском языке.
- Президент США заявил, что риск «ядерного армагеддона» в данный момент достиг самого высокого уровня со времен Карибского кризиса.
- В результате российского обстрела Запорожья, по данным на утро 7 октября, погибли 11 человек, сообщили в ГСЧС Украины.
- Зеленский заявил о необходимости превентивного удара по России со стороны НАТО, чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Пресс-служба президента Украины заявила, что Зеленского неправильно поняли.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Телеканал "Дождь"объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
В самопровозглашенной ДНР заявили, что российские войска заняли населенные пункты Отрадовка и Веселая Долина в Донецкой области
Также представители ДНР подтвердили сообщения о взятии Зайцево. Вчера о взятии Зайцево заявило Минобороны РФ. Причем, судя по сообщениям российских телеканалов, Зайцево «взяли под контроль» уже во второй раз.
Генштаб ВСУ пока никак не прокомментировал возможную потерю трех населенных пунктов. В вечерней сводке от 6 октября говорилось об отраженных попытках наступления на Зайцево и Отрадовку, а в сводке от 7 октября упоминается лишь о неудачной попытке российских войск атаковать Бахмут.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Российские войска продолжают обстрелы населенных пунктов в Харьковской области
Как сообщил в телеграме глава региона Олег Синегубов, удары были нанесены по Купянскому, Чугуевскому и Изюмскому районам.
В результате обстрелов пострадали в общей сложности восемь человек, они доставлены в больницы.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
Минобороны Великобритании — о ситуации в Украине на 7 октября
Украина с начала вторжения, вероятно, захватила по меньшей мере 440 российских танков и около 650 других бронированных машин с момента вторжения. Более половины имеющегося в настоящее время танкового парка Украины потенциально состоит из трофейной российской техники.
Неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед отходом или сдачей в плен подчеркивает их плохую подготовку и низкий уровень боевой дисциплины. Из-за продолжающегося наступления Украины сразу на нескольких участках фронта и «все большей деморализации» российские войска, скорее всего, продолжат терять тяжелые вооружения.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
WSJ вчера сообщала, что Россия оставляет в Украине больше тяжелого вооружения, чем любая из западных стран поставляет Киеву.
Владимиру Путину 7 октября исполнилось 70 лет. Он находится у власти почти треть своей жизни — и явно не собирается от нее отказываться. Правда, от знаменитой путинской «стабильности», ради которой россияне последовательно отказались от всех своих прав и свобод, давно ничего не осталось. Именно Путин был тем, кто решил начать захватническую войну в Украине — и все еще продолжает ее (хоть и явно проигрывает).
Спецкор «Медузы» Андрей Перцев выяснил, как теперь подчиненные Путина относятся к своему начальнику.
«Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию — от унижения». Глава Минобороны Украины обратился к российским военным
Глава Минобороны Украины Алексей Резников записал обращение к российским военным на русском языке. В восьмиминутном видео Резников, в частности, говорит о потерях, которые несут российские войска.
Где ваш десант? Вы знаете. Там же, где и ваша морская пехота. На кладбищах. В Костроме. Пскове. Рязани. Ульяновске. Калининграде. Улан-Удэ. Туле, Новороссийске и других городах.
Министр обороны Украины отмечает, что российские военные «знают свое дело, но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть».
Вас обманули и предали. Вам обещали легкую прогулку. А отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас — значит признать ошибки. А в Москве не любят правду.
Резников также говорит, обращаясь к российским военным, что после войны именно им придется «смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат».
Потому что никто из Кремля к ним не выйдет. Вам придется жить рядом с теми, кто сейчас толпами бежит от мобилизации в Финляндию, Грузию, Казахстан и даже Монголию. И они будут уверены, что поступили правильно.
В конце обращения глава Минобороны Украины заявляет, что не будет давать советов российским военным, но подчеркивает, что украинские власти «гарантируют жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Пожалуйста, относитесь к ней с осторожностью.
Байден: риск «ядерного армагеддона» достиг самого высокого уровня со времен Карибского кризиса
Президент США заявил, что достаточно «хорошо знает» президента РФ Владимира Путина, и считает, что тот «не шутит», когда говорит о возможности использования тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия.
Угроза со стороны Путина, сообщил Джо Байден, реальна, поскольку «его вооруженные силы, можно сказать, значительно уступают» в Украине.
Последствия ракетного обстрела Запорожья
По данным ГСЧС Украины на утро 7 октября, в результате ракетных ударов, нанесенных российскими войсками по Запорожью 6 октября, погибли 11 человек. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вновь обвинил Россию в том, что она наносит удары по гражданскому населению, чтобы посеять среди него страх.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За прошедшие сутки российские войска нанесли по украинской территории восемь ракетных и 15 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты и мирные жители более чем 25 населенных пунктов. Удары по Харькову, Запорожью, Николаеву и Никополю были нанесены исключительно с целью уничтожения гражданских объектов и критической инфраструктуры.
- По имеющейся информации, группировка российских войск в Донецкой области получила подкрепление из пятисот завербованных на войну в колониях осужденных. Им назначили командиров из числа бывших сотрудников правоохранительных органов.
- Российское командование издало распоряжение об изъятии мобильных телефонов у всех прибывающих мобилизованных.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины уточнила информацию о погибших в результате российского обстрела Запорожья
По данным на утро 7 октября, в городе погибли 11 человек. Еще 21 человека удалось спасти из-под завалов разрушенных жилых зданий.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине, которая продолжается уже двести двадцать шесть дней. Спасибо, что вы с нами все это время.