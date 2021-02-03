Компания Playrix братьев Бухманов из Вологды заняла третье место по доходам среди издателей мобильных игр, опередив создателя Call of Duty

Компания по производству игр , имеющая российские корни, вошла в тройку издателей мобильных игр с самыми высокими доходами в мире, следует из аналитической компании App Annie.

За год Playrix поднялась с седьмого на третье место, сместив американскую компанию Activision Blizzard, создателя шутера Call of Duty, пишет РБК.

Первое и второе места в рейтинге заняли китайские Tencent и NetEase соответственно, которые удерживают лидирующие позиции последние четыре года.

Составители рейтинга не раскрыли доходы издателей. Из разных финансовых отчетов следует, что консолидированная выручка за девять месяцев 2020 года составила 49,8 миллиарда долларов, а — 7,7 миллиарда долларов. Доходы Activision Blizzard за тот же период составили 5,67 миллиарда долларов. Компания Playrix свои финансовые показатели не раскрывала.

В апреле 2019 года Bloomberg сообщил, что основатели компании Playrix, братья Игорь и Дмитрий Бухманы из Вологды, стали новыми российскими миллиардерами. Сейчас журнал Forbes оценивает состояние каждого из братьев в 3,1 миллиарда долларов.

Читайте также

«В России наши игры в топе. Но бренд не знает почти никто» Два брата из Вологды сделали компанию Playrix и попали в список миллиардеров Bloomberg. Мы взяли у них первое большое интервью

Читайте также

«В России наши игры в топе. Но бренд не знает почти никто» Два брата из Вологды сделали компанию Playrix и попали в список миллиардеров Bloomberg. Мы взяли у них первое большое интервью