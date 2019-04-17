Bloomberg назвал братьев Бухманов новыми российскими миллиардерами. Им принадлежит компания по производству видеоигр Playrix

В рейтинге самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index появились два новых миллиардера из России. Это братья Игорь и Дмитрий Бухманы из Вологды, основатели компании Playrix Holding Ltd., занимающейся разработкой игр для мобильных телефонов.

По данным агентства, состояние каждого из братьев оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Ранее они не фигурировали в рейтинге Bloomberg.

В мобильные игры, разработанные Playrix (среди них — Fishdom и Gardenscapes), играют более 30 миллионов человек по всему миру. Годовая выручка компании составляет 1,2 миллиарда долларов, а сама Playrix входит в первую десятку разработчиков игр для iOS и Android.

В начале 2019 года появлялись сообщения о том, что Playrix могут купить китайские инвесторы. Стоимость сделки оценивалась в три миллиарда долларов. Братья Бухманы заявили Bloomberg, что это не та цена, за которую они готовы продать свою компанию.