«Ощущение, что мы в тюрьме строгого режима» Сотрудники Запорожской АЭС, захваченной российскими военными, рассказали The Telegraph о пытках и задержаниях

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Российский военнослужащий около Запорожской АЭС. 4 августа 2022 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Газета The Telegraph поговорила с бывшими и действующими сотрудниками Запорожской атомной электростанции, которую российские войска заняли в начале войны. Ситуация вокруг АЭС обострилась в начале августа, когда она стала подвергаться регулярным обстрелам, в которых стороны конфликта обвиняют друг друга. Работники станции рассказали изданию о царящей на станции атмосфере страха, задержаниях и пытках сотрудников, а также о российской военной технике на территории ядерного объекта.

«Ощущение, что мы в тюрьме строгого режима: постоянное психологическое давление, нет возможности связаться с семьями, потому что они [россияне] отключили всякую связь и запретили мобильные телефоны», — рассказал один из собеседников издания.

По словам трех очевидцев, российские военные сократили штат станции до опасного уровня и ввели ограничения на передвижение, что еще больше затруднило их работу.

Мы не можем контролировать действующее оборудование станции, потому что они запрещают передвижение по территории в ночное время.

Помимо этого, военные запретили проводить регулярные учения сотрудников станции, чтобы минимизировать количество гражданских лиц на ядерном объекте, а также заминировали территорию вокруг пруда-охладителя, вероятно, в качестве оборонительной меры, пишет The Telegraph.

Газета отмечает, что все собеседники издания независимо друг от друга подтвердили наличие военной техники на территории станции, включая бронетранспортеры, бронеавтомобили «Тигр» и самоходные орудия 2С7 «Пион».

«Они поставили свою технику в машинных залах и запретили проход, из-за чего постоянно возникают конфликты между рабочими и солдатами», — заявил один из сотрудников. Он также подтвердил подлинность недавно опубликованного видео, на котором видно российскую технику в машинном зале.

Российская тяжелая техника на Запорожской АЭС Meduza

Помимо этого, сотрудники станции уверены, что россияне планировали остановить реакторы и отключить электростанцию, но не смогли это сделать из-за технических трудностей — атомной станции необходимо электричество для охлаждения после остановки реакторов, а аварийные дизельные генераторы рассчитаны всего на 72 часа работы, отметил сотрудник АЭС.

Инженер, который все еще работает на ЗАЭС, сообщил, что местные чиновники пытаются найти уголь, чтобы возобновить работу соседней теплоэлектростанции для поддержания АЭС после ее отключения. Но поврежденные линии электропередачи около Мелитополя еще больше затрудняют эту задачу, добавил он.

Также бывший работник станции, которому удалось уехать в Запорожье, сообщил газете, что на территории станции есть склад отработанного топлива, в крыше которого застрял фрагмент ракеты. Он сказал, что россияне делали фотографии, чтобы выставить Украину виноватой в обстреле, но все сотрудники станции понимали, что ракета прилетела из оккупированного Энергодара. Он заявил, что это было видно по траектории.

Работники станции рассказали журналистам, что персонал ЗАЭС подвергается пыткам со стороны сотрудников российской службы безопасности. Они считают, что так россияне пытаются запугать персонал перед приездом миссии МАГАТЭ, чтобы те не рассказали проверяющим из ООН о существующих рисках для безопасности станции.

«Мы все обеспокоены возможным визитом представителей МАГАТЭ. Мы боимся, что они [россияне] устроят какие-нибудь провокации, чтобы потом обвинить в них Украину. Кажется, что именно это они и собираются сделать, — заявил один из инженеров. — На время визита они [россияне] планируют минимизировать присутствие наших сотрудников на станции и собираются посадить по паре своих представителей в каждую комнату управления, где они будут громко кричать о том, как ждали освобождения от киевского режима».

Другой работник АЭС рассказал о задержаниях сотрудников, которые происходят у них дома или по пути на работу. Некоторые из них пропадали на срок до двух недель.

Один из их методов — уводить людей в подвал. Наше руководство молчит об этом, чтобы не поднимать панику. Те, кто вернулся из подвала, ничего об этом не рассказывают. Не будет удивительно, если во время миссии МАГАТЭ они начнут говорить то, что им приказали.

Несмотря на риск задержания, один из инженеров заявил, что ни он, ни его коллеги не намерены покидать станцию. «Остались только мои коллеги и я, чтобы не допустить новый Чернобыль или Фукусиму. И я уверен, что мы справимся», — заявил он.

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