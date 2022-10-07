The Washington Post: в окружении Путина нашелся человек, который прямо сказал ему об ошибках на войне в Украине Американская разведка знает его имя, но журналистам оно неизвестно

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Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Один из людей, входящих в ближайшее окружение Владимира Путина, напрямую выразил президенту России несогласие с его действиями относительно войны в Украине. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на данные, полученные американской разведкой.

Как утверждает один из источников издания, возражения, высказанные Путину, касались неэффективного управления боевыми действиями и ошибок, допущенных военным руководством. Эти сведения, пишет газета, были признаны достаточно важными для того, чтобы проинформировать об этом президента США Джо Байдена и других официальных лиц его администрации.

В отчете разведки названо имя приближенного Путина, допустившего критику в адрес президента, но журналистам оно неизвестно.

Новые разведданные в сочетании с недавними комментариями российских официальных лиц говорят о разногласиях в высших эшелонах власти, где чиновники уже давно предпочитают не сообщать плохие новости Путину, отмечает The Washington Post. Впрочем, предупреждают представители разведки, каких-либо признаков того, что российский президент находится под угрозой смещения со своего поста, сейчас не наблюдается.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии газете заявил, что сведения американской разведки о человеке из ближайшего окружения, который «прямо бросил вызов» Путину, «абсолютно не соответствуют действительности».

При этом он признал, что в российских политических элитах возникают разногласия и дебаты, особенно по поводу таких важных решений, как объявленная недавно мобилизация. «Есть разногласия по поводу таких моментов. Некоторые считают, что мы должны действовать по-другому. Но это все часть обычного рабочего процесса, — сказал Песков. — Есть рабочие споры: по поводу экономики, по поводу проведения военной операции. Есть споры о системе образования. Это часть нормального рабочего процесса, и это не признак какого-то раскола».

«Мне кажется, что его положение неустойчиво», — заявил газете один из российских чиновников в день, когда Путин объявил о мобилизации. «Все эти месяцы мы слышали, что полмира на нашей стороне. Но ни Моди, ни Си сейчас не поддерживают это», — добавил он, имея в виду то, как премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава КНР Си Цзиньпин вели себя на недавнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Что происходило на саммите в Самарканде

Путин съездил на саммит ШОС в Узбекистан. Главная новость — он больше не опаздывает на встречи (теперь опаздывают к нему)

Что происходило на саммите в Самарканде

Путин съездил на саммит ШОС в Узбекистан. Главная новость — он больше не опаздывает на встречи (теперь опаздывают к нему)

Источники в службах безопасности европейских стран рассказали The Washington Post, что не слышали о том, как кто-то из окружения Путина прямо высказывал ему возражения по поводу его действий в Украине. Они также не видели данных американской разведки об этом. Вместе с тем они подтверждают существование разногласий на разных уровнях российской власти.

«С начала оккупации мы стали свидетелями растущей тревоги со стороны некоторых приближенных Путина», — сказал представитель западной разведки. Они обеспокоены «недавними потерями России и ошибками в военной тактике», утверждает он.

Другой высокопоставленный представитель одной из европейских служб безопасности указывает на растущую критику за спиной Путина: «Его считают упрямым и одержимым Украиной. Эта одержимость, которую они [люди из окружения Путина] не обязательно разделяют».

Двое представителей российской бизнес-элиты, поговорившие с американскими журналистами, считают, что ближайшие недели могут иметь решающее значение для определения будущего Путина и того, какие решения он примет относительно продолжения войны. «Это переломный момент», — утверждает один из бизнесменов, отмечая, что если российская армия не сумеет возместить свои потери, то в России начнутся «внутренние распри».

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