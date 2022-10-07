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Егор Бероев Вадим Тараканов / ТАСС

В Государственном центральном концертном зале «Россия» 6 октября прошли съемки шоу «Ледниковый период». Его покажут в эфире Первого канала 15 октября. В первом эпизоде нового сезона выступят олимпийская чемпионка Елена Ильиных и актер Егор Бероев. Они покажут номер о войне.

«Конкретных номеров мы не делаем, но эту тему затрагиваем. Даже в первом эпизоде будет номер на эту тему. Конечно, время сложное. Время, когда мы все мобилизуемся, но я считаю, что такие программы не только развлекательные, но еще и очень объединяющие. Мы стараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени», — заявил перед съемками продюсер шоу Илья Авербух.

Как пишет Sports.ru, номер Ильиных и Бероева начинается с стихотворения Константина Симонова «Жди меня». Бероев рассказал, что стихотворение читает его друг — заместитель командира роты. «У меня воюют мои друзья, это спецназ ВДВ, это наши ребята, воины, за которых я молюсь и переживаю», — сказал актер.

После вступления Ильиных и Бероев начали катание — под песню Виктора Цоя «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной. «Персонаж Лены проводит своего любимого через минное поле. Такая задумка», — объяснил Бероев смысл номера. Во время выступления Бероев «споткнулся на шагах и с размаха упал», но Ильиных «технично забрала внимание на себя», пишет Sports.ru.

Представление закончилось объятиями его участников и еще из стихотворения Константина Симонова «Жди меня».

«Мы посвящаем этот номер всем женщинам, которые ждут своих любимых мужей, сыновей с фронта и своей любовью помогают им выжить и вернуться домой», — сказал Бероев после выступления.

Елена Ильиных прокомментировала номер так:

Это очень сильный, тяжелый номер, решиться на него было непросто. Но я счастлива, что в итоге мы его скатали. Неважно, с падением или нет, мне было важно откатать в принципе. Хочу, чтобы каждая женщина обязательно дождалась своего мужчину с фронта, и если она посмотрит наш номер и он даст ей сил… Это светлый номер, надеюсь, он поможет и вдохновит.

Членам жюри выступление понравилось. «Великолепно было начать сезон именно с этого номера», — сказала Татьяна Навка, олимпийская чемпионка и супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

Балерина Светлана Захарова, тоже член жюри, добавила, что у нее «на глазах были слезы». «Очень здорово, что первый же номер был таким глубоким», — сказала она.

Егор Бероев так объяснил смысл выступления: «Мы, актеры и фигуристы, что можем сделать для победы? Поднять дух народа позитивом, радостью и уверенностью в том, что мы победим, верой в будущее нашей страны».

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