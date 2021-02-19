«Ты бесишь меня, Остин»: Земфира выпустила клип про дворецкого из игры Homescapes

Российская певица Земфира выпустила анимационный клип «Остин» — это первый сингл с ее седьмого альбома, выход которого ожидается в скором времени. Пластинка, название которой пока неизвестно, станет первой большой студийной работой певицы с 2013 года.

Видео на песню «Остин» снято в сотрудничестве с компанией Playrix, входящей в тройку самых успешных разработчиков и издателей мобильных игр в мире. Ее основали братья Игорь и Дмитрий Бухманы из Вологды.

Клип снят по мотивам популярной игры Homescapes о дворецком Остине, восстанавливающем фамильный особняк.

земфира — остин zemfira

Земфира сочинила песню, играя в Homescapes.

Я давно играю в разные игрушки. Максимально незлобивые, комфортные, успокаивающие — они для меня как таблетка. Можно часами жать на клавиши, собирать паззлы. Три в ряд — максимально просто. Другое дело — история Остина. Он правда раздражает меня своей стерильностью, упорядоченностью, всем своим существом, но он непременный персонаж в моей жизни, и я постоянно к нему возвращаюсь.

В клипе Остин бродит по разваливающемуся особняку. В конце все имущество распродают на аукционе, а сам дом сжигают. Но на следующее утро Остин вновь просыпается в мобильной игре.

Режиссером и сценаристом клипа выступил Алексей Крупник, а оператором Андрей Николаев. В работе над роликом, которая заняла полгода, принимали участие продакшн-студии Koshta, Petrick и Zheeshee.