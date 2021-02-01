Земфира: поет о том, что она злой (но все же твой) человек. Литвинова: курит и мчит куда-то в метель. Такой вот вышел клип

Земфира выпустила клип на песню «Злой человек» — это саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Главную роль в клипе исполнила Литвинова. Ее героиня в метель едет на автомобиле и две минуты без остановки курит, курит, курит, пока Земфира поет: «Я злой человек, смотри на меня, падает снег». А больше в клипе ничего и не происходит.

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Премьера «Северного ветра» состоится уже 6 февраля. Фильм основан на одноименной пьесе Ренаты Литвиновой, которую впервые поставили в 2017 году на сцене МХТ им. А.П. Чехова. В пьесе рассказывается о «великом матриархате» и женщинах, правивших на Северных полях и ждавших любви.

А что там с новым альбомом Земфиры?

В конце января Литвинова у себя в инстаграме объявила, что новый альбом Земфиры (первый за восемь лет!) уже готов — более того, Литвинова его послушала.

Вот мини-рецензия

Когда-то Кира Муратова мне сказала, прочитав мою новеллу «Офелия, невинно утонувшая»: «У меня есть для вас две новости, одна хорошая, другая плохая». Я попросила начать с хорошей. Она сказала: «Это гениальная новелла!» Тогда я спросила: «Какая плохая?» Она ответила: «Вы никогда не напишете ничего лучше». И сегодня я прослушала новый альбом Земфиры — и у меня для вас есть две новости, одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее.

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