В регионах России начали отменять новогодние гуляния из-за мобилизации
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В Петербурге, Ленинградской области и Нижнем Новгороде отказались проводить новогодние торжества из-за начавшейся мобилизации. При этом во всех трех регионах подчеркнули, что не станут отменять детские новогодние праздники.
В Петербурге отменили концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк и прием в Таврическом дворце. В Ленинградской области отменили все областные массовые развлекательные мероприятия, в том числе новогодние корпоративы. В Нижнем Новгороде также отказались от массовых мероприятий, фейерверков и концертов.
«Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных», — написал в телеграм-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.
Обновление. В администрации президента РФ неофициально назвали инициативу отдельных регионов отменить новогодние торжества «преждевременной и непроработанной». Об этом сообщили РИА Новости и ТАСС, ссылаясь на источник в администрации президента.
Российские города начали отменять праздничные мероприятия в начале осени, когда украинская армия перешла в успешное наступление. Праздничные мероприятия отменили в Краснодаре, Воронеже, Советске, Черняховске, Ростове-на-Дону, Зеленоградске, Брянске и других городах.
Источник «Медузы», близкий к Кремлю, ранее сообщил, что российские губернаторы задумались над тем, чтобы урезать расходы на новогодние праздники. «Сидели же в ковид без елок, и сейчас можно посидеть», — сказал собеседник «Медузы».