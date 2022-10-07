В регионах России начали отменять новогодние гуляния из-за мобилизации

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В Петербурге, Ленинградской области и Нижнем Новгороде отказались проводить новогодние торжества из-за начавшейся мобилизации. При этом во всех трех регионах подчеркнули, что не станут отменять детские новогодние праздники.

В Петербурге отменили концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк и прием в Таврическом дворце. В Ленинградской области отменили все областные массовые развлекательные мероприятия, в том числе новогодние корпоративы. В Нижнем Новгороде также отказались от массовых мероприятий, фейерверков и концертов.

«Сэкономленные средства используем для приобретения дополнительного снаряжения и оснащения для добровольцев и мобилизованных», — написал в телеграм-канале губернатор Петербурга Александр Беглов.

Обновление. В администрации президента РФ неофициально назвали инициативу отдельных регионов отменить новогодние торжества «преждевременной и непроработанной». Об этом сообщили РИА Новости и ТАСС, ссылаясь на источник в администрации президента.

Российские города начали отменять праздничные мероприятия в начале осени, когда украинская армия перешла в успешное наступление. Праздничные мероприятия отменили в Краснодаре, Воронеже, Советске, Черняховске, Ростове-на-Дону, Зеленоградске, Брянске и других городах.

Источник «Медузы», близкий к Кремлю, ранее сообщил, что российские губернаторы задумались над тем, чтобы урезать расходы на новогодние праздники. «Сидели же в ковид без елок, и сейчас можно посидеть», — сказал собеседник «Медузы».

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