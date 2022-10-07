В Минобороны РФ попросили регионы России не отменять новогодние торжества из-за мобилизации

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Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин заявил, что считает «преждевременными и ненужными» решения руководителей некоторых регионов России, которые отменили новогодние торжества из-за мобилизации, сообщает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», — заявил Горемыкин.

Замминистра обороны утверждает, что Вооруженные силы РФ «имеют все необходимое оснащение, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан».

7 октября власти Петербурга, Ленинградской области и Нижнего Новгорода объявили, что откажутся от новогодних торжеств. Во всех трех случаях власти заявили, что не станут отменять детские новогодние праздники.

В Петербурге решили направить сэкономленные деньги на «снаряжение и оснащение для добровольцев и мобилизованных», в Нижнем Новгороде — «на обеспечение льгот семьям мобилизованных», в Ленобласти — на поддержку жителей региона, участвующих в «спецоперации», и их семей.

РИА Новости и ТАСС сообщили со ссылкой на источник в администрации президента РФ, что регионы приняли «преждевременные и непроработанные» решения.

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