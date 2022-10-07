В ООН впервые утвердили спецдокладчика, который оценит соблюдение прав человека в России

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Члены Совета ООН по правам человека по итогам голосования утвердили назначение специального докладчика по России для оценки соблюдения прав человека в стране, сообщает ТАСС.

По данным агентства, назначение спецдокладчика поддержали 17 стран, воздержались 24, а шесть проголосовали против — Боливия, Венесуэла, Казахстан, Китай, Куба и Эритрея.

«Этим голосованием члены Совета пообещали свою поддержку российским гражданам и гражданскому обществу, поскольку они находятся под давлением со стороны государства, становящегося все более жестоким и тоталитарным […] Существует четкая связь между внутренними репрессиями и международной агрессией. Криминализация протеста, тюремное заключение правозащитников, подавление свободной прессы и массовое распространение дезинформации — все это факторы, которые позволили Путину начать агрессивную войну в Украине», — сказал Фил Линч, исполнительный директор Международной службы по правам человека.

Специальный докладчик должен будет представить свой отчет на 54-й сессии Совета по правам человека и на 78-й сессии Генассамблеи ООН в 2023-2024 году.

В сентябре более 20 российских правозащитных организаций направили открытое письмо Совету ООН по правам человека (СПЧ) с просьбой учредить должность специального докладчика по ситуации с правами человека в России. Вскоре к ним присоединились крупнейшие международные правозащитные организации.

По данным СПЧ, по состоянию на август 2021 года специальные докладчики по правам человека были назначены в Беларуси, Мали, Камбодже, Мьянме, ЦАР, КНДР, Эритрее, Сомали, Иране, Сирии и Палестине.

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