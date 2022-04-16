Павел Дуров и Юрий Мильнер попросили Forbes не считать их российскими бизнесменами

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Ряд предпринимателей, связанных с РФ, обратились к издателям журнала Forbes с просьбой не называть их «российскими бизнесменами».

В частности, пишет издание, об этом попросили представители основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», — заявил представитель бизнесмена.

Дуров несколько лет фигурировал в списках Forbes как представитель России, однако теперь просит указывать, что с прошлого года он является гражданином Франции (также у основателя Telegram, по имеющимся данным, есть гражданство Сент-Китс и Невис).

Также просят не называть их российскими бизнесменами Игорь и Дмитрий Бухманы — основатели Playrix, занимающейся разработкой мобильных игр, Николай Сторонский — сооснователь Revolut и инвестор Юрий Мильнер.

Бухманы указывают, что они несколько лет назад переехали в Израиль, а представители Сторонского напоминают, что он является гражданином Великобритании. Юрий Мильнер настаивает на том, что с 2014 года не был в России и не имеет активов на ее территории, а еще в 1999 году получил гражданство Израиля.

Forbes отмечает, что просьбы от предпринимателей, имеющих связи с РФ, не указывать их в списках как «российских бизнесменов» поступали и ранее, однако последние несколько месяцев число таких обращений увеличилось, в том числе на фоне санкций, введенных в отношении России из-за вторжения в Украину.

После вторжения России в Украину США, Евросоюз и ряд других стран расширили санкционные списки, включив в них многих российских бизнесменов, в отношении которых до этого не применялись ограничительные меры. Активы попавших в санкционные списки замораживаются. В частности, за последние несколько недель поступали сообщения о задержании яхт, владельцами которых считают российских бизнесменов из санкционных списков.

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