Павел Дуров и Юрий Мильнер попросили Forbes не считать их российскими бизнесменами
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Ряд предпринимателей, связанных с РФ, обратились к издателям журнала Forbes с просьбой не называть их «российскими бизнесменами».
В частности, пишет издание, об этом попросили представители основателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. «Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», — заявил представитель бизнесмена.
Дуров несколько лет фигурировал в списках Forbes как представитель России, однако теперь просит указывать, что с прошлого года он является гражданином Франции (также у основателя Telegram, по имеющимся данным, есть гражданство Сент-Китс и Невис).
Также просят не называть их российскими бизнесменами Игорь и Дмитрий Бухманы — основатели Playrix, занимающейся разработкой мобильных игр, Николай Сторонский — сооснователь Revolut и инвестор Юрий Мильнер.
Бухманы указывают, что они несколько лет назад переехали в Израиль, а представители Сторонского напоминают, что он является гражданином Великобритании. Юрий Мильнер настаивает на том, что с 2014 года не был в России и не имеет активов на ее территории, а еще в 1999 году получил гражданство Израиля.
Forbes отмечает, что просьбы от предпринимателей, имеющих связи с РФ, не указывать их в списках как «российских бизнесменов» поступали и ранее, однако последние несколько месяцев число таких обращений увеличилось, в том числе на фоне санкций, введенных в отношении России из-за вторжения в Украину.
После вторжения России в Украину США, Евросоюз и ряд других стран расширили санкционные списки, включив в них многих российских бизнесменов, в отношении которых до этого не применялись ограничительные меры. Активы попавших в санкционные списки замораживаются. В частности, за последние несколько недель поступали сообщения о задержании яхт, владельцами которых считают российских бизнесменов из санкционных списков.