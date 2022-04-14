На Фиджи задержали яхту, владельцем которой считают Сулеймана Керимова

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На Фиджи в порту Лаутока полиция задержала яхту «Амадея», которая, как предполагается, принадлежит российскому бизнесмену и сенатору Сулейману Керимову, сообщает Reuters.

Власти Фиджи считают, что судно вошло в территориальные воды без надлежащего разрешения, в частности, не был пройден таможенный контроль. Капитана яхты опрашивают в полиции.

В компании Baobab Marine, представляющей интересы «Амадеи» на Фиджи, в свою очередь заявили Reuters, что все процедуры, необходимые для захода в порт острова, были выполнены в срок. Baobab Marine также утверждают, что информация о том, что владельцем судна является Керимов «не полностью соответствует действительности».

Власти США и Евросоюза, под санкциями которых находится Керимов, объявили, что сотрудничают с властями Фиджи.

После вторжения России в Украину в санкционные списки Евросоюза, США и ряда других стран были добавлены многие россияне, контролирующие крупнейшие компании. Сообщалось о задержании яхт, которые, как предполагается, принадлежат Виктору Вексельбергу, Алексею Мордашеву, Игорю Сечину, Андрею Мельниченко и ряду других бизнесменов.

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