На Фиджи задержали яхту, владельцем которой считают Сулеймана Керимова
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
На Фиджи в порту Лаутока полиция задержала яхту «Амадея», которая, как предполагается, принадлежит российскому бизнесмену и сенатору Сулейману Керимову, сообщает Reuters.
Власти Фиджи считают, что судно вошло в территориальные воды без надлежащего разрешения, в частности, не был пройден таможенный контроль. Капитана яхты опрашивают в полиции.
В компании Baobab Marine, представляющей интересы «Амадеи» на Фиджи, в свою очередь заявили Reuters, что все процедуры, необходимые для захода в порт острова, были выполнены в срок. Baobab Marine также утверждают, что информация о том, что владельцем судна является Керимов «не полностью соответствует действительности».
Власти США и Евросоюза, под санкциями которых находится Керимов, объявили, что сотрудничают с властями Фиджи.
После вторжения России в Украину в санкционные списки Евросоюза, США и ряда других стран были добавлены многие россияне, контролирующие крупнейшие компании. Сообщалось о задержании яхт, которые, как предполагается, принадлежат Виктору Вексельбергу, Алексею Мордашеву, Игорю Сечину, Андрею Мельниченко и ряду других бизнесменов.