На Сардинии арестована вилла владельца «Северстали» Алексея Мордашова стоимостью 105 миллионов евро

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Правоохранительные органы Италии наложили арест на виллу на Сардинии, принадлежащую владельцу «Северстали» Алексею Мордашову.

Стоимость недвижимости, расположенной в городе Олбия, оценивается в 105 миллионов евро.

Арест был наложен в рамках санкций, которые страны Евросоюза ввели из-за вторжения России в Украину. Мордашов, как и многие другие российские бизнесмены, политики и чиновники, попал в санкционный список.

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Ранее сообщалось об аресте в разных европейских портах яхт, которые, как считают местные власти, принадлежат российским бизнесменам и чиновникам. В том числе двух яхт, которые связывают с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, и судна, зарегистрированного на падчерицу главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

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