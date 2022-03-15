В Испании задержали яхту стоимостью 140 миллионов долларов, принадлежавшую падчерице главы «Ростеха» Сергея Чемезова

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Власти Испании задержали яхту стоимостью 140 миллионов долларов, которая, как считается, связана с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Об этом сообщает Reuters.

Яхта была арестована в порту Барселоны, рассказал премьер-министр Испании Педро Санчес. По его словам, судно принадлежит одному из «главных олигархов», чье имя он не назвал.

По данным источников Reuters, речь идет о 85-метровая суперъяхте «Валери», которая связана с главой российской госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

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О судне стало известно после того, как Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «Архив Пандоры» в октябре 2021 года. Издание , участвовавшее в расследовании от России, сообщало, что 34-летняя падчерица Чемезова Анастасия Игнатова владеет «Валери» через офшор с Британских Виргинских островов.

США, Евросоюз и другие страны ввели санкции против России, после того как она вторглась в Украину. Ограничения в том числе затронули иностранные активы российских бизнесменов. Ранее сообщалось, что в рамках санкций в Европе были арестованы яхты миллиардеров Алишера Усманова и Андрея Мельниченко, а также главы «Роснефти» Игоря Сечина.

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