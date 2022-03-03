Forbes: в Гамбурге арестована яхта Алишера Усманова стоимостью 600 миллионов долларов

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Власти Германии наложили арест на яхту российского бизнесмена Алишера Усманова, стоящую в Гамбурге, пишет Forbes со ссылкой на несколько источников.

Стоимость 156-метровой яхты, носящей имя «Дильбар», оценивается примерно в 600 миллионов долларов.

Усманов попал под санкции Евросоюза, наложенные из-за вторжения России в Украину. Санкции предполагают, что все активы лиц, включенных в черные списки, замораживаются.

Яхта «Дильбар» была построена для Усманова в 2016 году. На тот момент она считалась самой вместительной яхтой в мире и четвертой в мире по длине среди судов такого класса.

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