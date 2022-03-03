Франция объявила об аресте яхты Игоря Сечина

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Власти Франции конфисковали яхту Amore Vero, которая принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. Об этом в твиттере сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мер.

По его данным, яхта была задержан в ночь на 3 марта в порту Ла-Сьота на Лазурном берегу. Раньше 85-метровая яхта Amore Vero называлась St. Princess Olga («Принцесса Ольга»), на ней проводила время бывшая жена главы «Роснефти» Ольга Сечина.

Яхта конфискована в рамках санкций, введенных против российских чиновников из-за вторжения в Украину.

3 марта журнал Forbes сообщил, что в Гамбурге конфискована яхта Dilbar миллиардера Алишера Усманова стоимостью около 600 миллионов долларов.

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