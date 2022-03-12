В Италии арестовали яхту миллиардера Андрея Мельниченко стоимостью 530 миллионов евро

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Финансовая гвардия Италии арестовала яхту «А», которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко, попавшему под санкции. Об этом сообщили La Repubblica, Corriere della Sera, а также РИА Новости со ссылкой на источники в итальянском силовом ведомстве.

Речь идет о трехмачтовой яхте «А» длиной 143 метра и стоимостью около 530 миллионов евро. На момент ареста судно находилось на стоянке в порту Триеста.

Яхта «A» считается крупнейшим парусным судном с моторным двигателем в мире, пишет РИА Новости. Ее водоизмещение составляет почти 13 тысяч тонн. Яхта была спроектирована французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и спущена на воду в 2008 году.

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Андрей Мельниченко занял восьмое место в списке Forbes самых богатых бизнесменов России за 2021 год. По оценкам сервиса журнала, рассчитывающего состояние миллиардеров в реальном времени, активы Мельниченко и его семьи достигают 11,6 миллиарда долларов.

9 марта Евросоюз включил Мельниченко в санкционный список на фоне российского вторжения в Украину. После этого бизнесмен вышел из советов директоров «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).

Ранее на фоне санкций сообщалось об арестах яхт главы «Роснефти» Игоря Сечина и Алишера Усманова во Франции и Германии.

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