В Испании задержали 135-метровую яхту, которую связывают с Игорем Сечиным. Две недели назад еще одна его яхта была арестована во Франции

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Власти Испании задержали яхту «Crescent» («Полумесяц»), которая предположительно принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину, попавшему под санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в испанской полиции.

По данным сайта Marine Traffic, «Cresent», которая ходит под флагом Каймановых островов, прибыла в Испанию из Италии в ноябре 2021 года. Минтранс Испании, подтвердивший задержание судна, уточнил, что «Cresent» пришвартовалась в портовом городе Террагона 2 ноября и собиралась отплыть 4 марта, но не сделала этого.

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«Crescent» — одна из самых больших яхт в мире, построенная в Германии, сообщает специализированное издание Superyacht Fan. По неофициальным сведениям, ее стоимость превышает 600 миллионов долларов.

В начале марта власти Франции в рамках санкций конфисковали другую яхту Сечина — 85-метровую Amore Vero, которая ранее называлась St. Princess Olga («Принцесса Ольга»). На ней проводила время бывшая жена главы «Роснефти» Ольга Сечина.

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