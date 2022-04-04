В Испании арестовали яхту Виктора Вексельберга

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Сотрудники гражданской гвардии Испании по запросу американского ФБР арестовали в порту Пальмы-де-Майорки яхту «Танго», принадлежащую российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу, сообщает Associated Press.

Владелец холдинга «Ренова» и президент фонда «Сколково» попал под санкции США еще в 2018 году. С началом войны в Украине американские власти постановили заморозить принадлежащее ему имущество.

4 апреля на яхте прошел обыск в присутствии агентов ФБР, в ходе которого правоохранительными органами были изъяты документы и компьютеры.

Стоимость 78-метровой яхты «Танго» оценивается от 90 до 120 миллионов долларов. По данным американских властей, Вексельберг приобрел ее в 2011 году, используя подставные компании.

После начала войны в Украине власти западных стран наложили персональные санкции на многих российских бизнесменов и чиновников. В рамках исполнения санкций в Европе были арестованы множество яхт, которыми пользовались бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, миллиардеры Алишер Усманов, Алексей Кузьмичев и Андрей Мельниченко.

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Сороковой день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Сороковой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь