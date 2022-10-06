Война Двести двадцать пятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 октября читайте здесь.
Главные новости:
- Украинские власти сообщили о ракетных ударах по Запорожью.
- WSJ: Россия оставляет в Украине больше тяжелого вооружения, чем любая из западных стран поставляет Киеву.
- Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов и учащихся вечерних отделений.
- В соцсетях появилось видео с мобилизованными в Белгородской области, которые утверждают, что живут в «скотских условиях» и не приписаны к военной части. В Минобороны сказали, что резервистов еще только везут в учебный центр, а не на войну.
- Власти Эстонии заявили, что российские власти увезли украинских беженцев с границы в неизвестном направлении. Волонтеры это опровергают.
- Разведка США полагает, что чиновники в украинском правительстве санкционировали убийство дочери российского философа Александра Дугина Дарьи, сообщает The New York Times. По данным Вашингтона, целью был отец девушки.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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«Тайга.инфо» сообщает о смерти еще одного мобилизованного: 35-летний Александр Колтун из Братска умер в новосибирском лагере для призванных.
WSJ: российская армия оказалась главным поставщиком тяжелого вооружения для Украины
Российская армия бросает на поле боя и при отступлении больше военной техники и оружия, чем любая из западных стран передала Украине за все время войны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков открытых данных и военных чиновников.
По данным аналитического проекта Oryx, вооруженные силы Украины захватили:
- 460 российских танков (западные страны поставили 320);
- 92 самоходных орудия;
- 448 боевых машин пехоты (210 от Запада);
- 195 боевых бронированных машин (40 от Запада);
- 44 ракетные системы (70 от Запада).
WSJ обращает внимание, что эта информация была собрана по открытым источникам, следовательно реальное количество захваченной техники может быть выше.
Запорожье, 6 октября
Спасатели разбирают завалы жилого дома, разрушенного российским ракетным ударом. По уточненным данным главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, в результате обстрела города погибла одна женщина. Семеро госпитализированы с ранениями разной степени тяжести, среди них — трехлетний ребенок. Из-под завалов спасен 21 человек.
Институт изучения войны: украинское контрнаступление в Харьковской области еще не достигло кульминации
В своей очередной сводке ISW пишет, что продолжающееся уже месяц наступление ВСУ на северо-востоке страны теперь продвигается в западную часть Луганской области. Так, 5 октября украинские войска освободили Грековку и Макеевку.
Ландшафт на западе Луганской области подходит для быстрой маневренной войны, которую украинские силы эффективно применяли в восточной части Харьковской области в начале сентября, а из открытых источников не видно, чтобы российские военные существенно укрепили запад Луганской области
Одновременные северные и южные контрнаступления ВСУ, вероятно, вынуждают Кремль уделять первоочередное внимание обороне одного направления операций в ущерб другому, что потенциально повышает вероятность успеха Украины в обоих направлениях.
Вот о чем еще говорится в сводке ISW:
Командование Воздушных сил ВСУ объявило, что за ночь сбило девять дронов-камикадзе «Shahed-136» иранского производства, которые использует на войне Минобороны РФ.
Вот что про эти беспилотники говорил в своем вечернем обращении Владимир Зеленский (причем он вновь перешел на русский язык):
Даже если вы еще где-то в мире найдете какое-то другое оружие с таким же «естественным» для вашего «русского мира» названием, как эти вот иранские «Шахиды», которыми вы пытаетесь бомбить такие наши города, как например Белая Церковь… Это все равно уже ничем вам не поможет. Вы уже проиграли.
Проиграли потому, что даже сейчас, на 224-й день полномасштабной войны, вам приходится объяснять своему обществу, зачем все это нужно: эта война, лживая мобилизация и самоуничтожение всех перспектив вашего народа.
Украинцы знают, за что воюют. И все больше и больше граждан России осознают, что они должны погибнуть просто потому, что один человек не хочет прекратить войну. Очевидно, кто победит.
5 октября страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки. На этом фоне стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже начала расти, поднявшись выше 93 долларов за баррель.
Поговорили с директором Института энергетики и финансов Марселем Салиховым о том, спасет ли сокращение добычи нефти российскую экономику.
Более ста мобилизованных из Брянской области отказываются ехать на войну. Один из них рассказал «Соте», что военные планируют отправить их отбивать Лиман в Донецкой области.
После объявления мобилизации власти некоторых европейских стран отказываются принимать россиян, бегущих от войны. И заявления политиков прямо противоречат законам ЕС.
Вот что важно знать тем, кто претендует на статус беженца:
- Если вы находитесь в европейской стране и запросили убежище — вас не могут выслать обратно до рассмотрения заявки. В том числе во время апелляций.
- Заявку могут рассматривать полтора-два года, а иногда и дольше. Некоторые люди за это время успевают получить рабочую визу и остаться в ЕС даже без статуса беженца.
- Россияне, которые смогут доказать, что им действительно грозит призыв (например, с помощью повестки или статуса военнослужащего в военном билете), имеют хорошие шансы на убежище благодаря Женевской конвенции. Во всяком случае, в теории.
- Россияне, которых не призывают в армию, тоже имеют право на убежище, если им угрожает государство из-за политических взглядов. Правда, реальность такой угрозы придется доказать.
C 1 октября, когда Вооруженные силы Украины вынудили российских военных покинуть Лиман, им удалось освободить значительные территории как на северном направлении, в районе границы Луганской и Харьковской областей, так и в восточной части херсонского плацдарма, где российской армии пришлось провести массированное отступление.
Лиман, 5 октября
Кремль опубликовал указ Путина об отсрочке от мобилизации для студентов и аспирантов
Вот что по поводу документа говорит глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков:
Вечером 5 октября в соцсетях стало массово распространяться видео, на котором, как утверждается, запечатлены 500 мобилизованных в Белгородской области. Вооруженные люди в ролике жалуются, что им выдали оружие, но не приписали к части, и что они неделю живут «в скотских условиях», сами себе покупая еду.
По сведениям «Агентства», видео было снято рядом с селом Ливенка. Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов обратил внимание, что один из мужчин на видео носит символику ЧВК Вагнера, а еще один из снимающих — москвич Сергей Сурков, который уже записывал видео о проблемах в армии около недели назад.
Источник РИА Новости в Западном военном округе заявил, что эшелон с военнослужащими, запечатленными на видео, не направлялся на войну. «Подразделение в количестве 299 человек следовало в учебный центр на полигоне „Мулино“, где с ними будет проводиться подготовка по восстановлению навыков по военно-учетным специальностям и боевое слаживание в составе подразделений. Выданное стрелковое оружие закреплено за личным составом и учтено. Военнослужащие на маршруте следования в район подготовки обеспечены индивидуальными рационами питания, в составе команды находится медицинский персонал», — сказал собеседник агентства.
Запорожье подверглось ракетному обстрелу
Как сообщает глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, утром 6 октября российские войска нанесли семь ракетных ударов по жилым многоэтажкам в городе. Здания серьезно повреждены.
В результате обстрела погибла одна женщина. Еще одна пострадавшая скончалась по дороге в больницу в машине скорой помощи. Под завалами еще остаются по крайней мере пятеро пострадавших.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки российские войска нанесли пять ракетных и восемь авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО. От ударов противника пострадали объекты и мирные жители более 30 населенных пунктов. Среди них — Белая Церковь, Купянск, Белогоровка, Северск, Карловка, Кривой Рог, Запорожье, Гуляйполе, Прогресс, Никополь и Мирное.
- Подразделения Сил обороны Украины за сутки отбили атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Соледар, Отрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка.
- В результате постепенного освобождения временно оккупированных территорий одновременно с отходом российских подразделений отмечается уход их союзников. По имеющейся информации, из Сватово в Новопсков Луганской области выехали три автобуса «прооккупантов». А в Херсонской области представители частных охранных кампаний Крыма планируют эвакуацию обратно на полуостров.
- Продолжает поступать информация о минировании российскими военными объектов инфраструктуры города Энергодар.
- Украинская авиация нанесла более 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, четырех зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, сбито девять беспилотников.
- Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, восемь других важных объектов противника.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.
Здравствуйте. Начинается 225-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. «Медуза» возобновляет трансляцию, в которой будет следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями. Спасибо, что остаетесь с нами.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.