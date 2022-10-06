Война Двести двадцать пятый день

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Двести двадцать пятый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 5 октября читайте здесь.

Главные новости:

Украинские власти сообщили о ракетных ударах по Запорожью.

WSJ: Россия оставляет в Украине больше тяжелого вооружения, чем любая из западных стран поставляет Киеву.

Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для аспирантов и учащихся вечерних отделений.

В соцсетях появилось видео с мобилизованными в Белгородской области, которые утверждают, что живут в «скотских условиях» и не приписаны к военной части. В Минобороны сказали, что резервистов еще только везут в учебный центр, а не на войну.

Власти Эстонии заявили, что российские власти увезли украинских беженцев с границы в неизвестном направлении. Волонтеры это опровергают.

Разведка США полагает, что чиновники в украинском правительстве санкционировали убийство дочери российского философа Александра Дугина Дарьи, сообщает The New York Times. По данным Вашингтона, целью был отец девушки.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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