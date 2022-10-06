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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО должно нанести по России превентивный удар, чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Он не уточнил, имеет ли он в виду превентивный ядерный удар или речь идет о применении обычных вооружений.

Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну вот держи от нас!» Пересмотреть применение своего давления, порядок применения.

С таким заявлением Зеленский выступил по видеосвязи на мероприятии в австралийском Институте Лоуи, который занимается политическими и экономическими исследованиями. Запись выступления опубликована в телеграм-канале президента Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и страны ЕС. Он назвал выступление президента Украины «призывом к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Запад разжигает ядерную войну», и назвала Зеленского «монстром, руками которого могут уничтожить планету».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно выступал с угрозами применения ядерного оружия, в том числе несколько раз — после начала вторжения в Украину. 21 сентября, объявляя в России мобилизацию, он заявил, что Россия готова использовать «все имеющиеся средства» «при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты нашего народа».

Путин угрожает ядерным оружием Meduza