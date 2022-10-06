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Пресс-секретарь президента Украины заявил, что Владимир Зеленский не призывал НАТО нанести превентивный удар, чтобы не допустить применения Россией ядерного оружия.

«Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары даже там, где их нет», — написал Сергей Никифоров в .

По словам пресс-секретаря президента Украины, Зеленский говорил о том, что превентивные меры нужно было принимать до 24 февраля, «чтобы не позволить России развязать войну», а не ограничиваться «превентивными санкциями».

Никифоров добавил, что «шантажировать мир взрывами на Запорожской АЭС и всячески намекать на использование ядерного оружия позволяет себе только государство-террорист Россия».

«От Украины таких призывов вы никогда не услышите», — подчеркнул он.

Вечером 6 октября огромный резонанс вызвал фрагмент выступления президента Украины по видеосвязи на мероприятии в австралийском Институте Лоуи, который занимается политическими и экономическими исследованиями. Владимир Зеленский сказал: «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: „Ах, ты так, ну вот держи от нас!“ Пересмотреть применение своего давления, порядок применения».

Зеленский не уточнил, имеет ли он в виду превентивный ядерный удар или речь идет о применении обычных вооружений. Однако представители российских властей восприняли его заявление как призыв именно к применению ядерного оружия. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление президента Украины «призывом к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями».

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