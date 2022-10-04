Бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко, обвиняемый в хищении, попросил отправить его на фронт

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Бывший кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко, арестованный по делу о мошенничестве, попросил мобилизовать его для участия в «спецоперации» в Украине. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на адвоката Викторию Виноградову.

Ищенко, который находится в СИЗО-1 Владивостока, направил такое заявление военному комиссару Приморья Николаю Тригубко. «Ищенко считает, что в сложившейся ситуации он принесет больше пользы стране, защищая ее с оружием в руках», — сказала его адвокат.

Николай Тригубко пока не ответил на заявление Ищенко. Военком отказался отвечать на вопросы журналистов.

Андрей Ищенко, по информации КПРФ, имеет воинское звание лейтенанта. Его военно-учетная специальность — командир минно-торпедной боевой части, боевое применение противолодочного и торпедного вооружения надводных кораблей.

Ищенко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил 380 миллионов рублей у участников долевого строительства многоквартирного дома во Владивостоке. Ищенко вину не признал. 3 октября в Первомайском районном суде Владивостока прошло предварительное судебное заседание по делу.

В 2018 году Андрей Ищенко баллотировался в губернаторы Приморского края от КПРФ. Он прошел во второй тур вместе с кандидатом от «Единой России» Андреем Тарасенко. Во время подсчета голосов Ищенко лидировал с большим отрывом, но затем стал проигрывать. На фоне протестов и заявлений о фальсификациях результаты голосования отменили. К повторным выборам не допустили ни Ищенко, ни Тарасенко, новым губернатором стал Олег Кожемяко.

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