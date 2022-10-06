Боец отряда «Дон», депутат Госдумы и источник в полиции опровергли информацию о 13 военных, якобы сбежавших с оружием из Херсона в Крым

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Изданию из Ростова-на-Дону 161.ru удалось связаться с людьми, упомянутыми в «ориентировке на военных, сбежавших из Херсона в Крым», которая 6 октября была опубликована в соцсетях и телеграм-каналах, в том числе депутатом Верховной Рады Алексеем Гончаренко и главой фонда Ольгой Романовой.

В «ориентировке» говорилось о военнослужащих, сбежавших из воинской части казачьего отряда «Дон», расположенной в аннексированном Херсоне. Сообщалось, что беглецы захватили оружие и автомобили Минобороны. Всего упоминались 13 имен и фамилий, в некоторых случаях сообщались дополнительные подробности — факты биографии и номера телефонов.

Корреспондент 161.ru позвонил по номеру телефона, который, как указывалось в «ориентировке», якобы принадлежит «главарю беглецов» Александру Фирсову. Выяснилось, что это номер другого фигуранта «ориентировки» — Александра Савинова. Он сообщил корреспонденту 161.ru, что действительно является бойцом отряда «Дон», но никуда не убегал, а находится в госпитале с контузией.

По словам Савинова, упомянутые в «ориентировке» люди также ехали вместе с ним в госпиталь после контузии. Они, как подчеркнул Савинов, не являются его сослуживцами.

С еще одним упомянутым в «ориентировке» человеком — Алексеем Коробцевым — корреспондентам 161.ru удалось связаться во «ВКонтакте». Он также заявил, что «никуда не убегал», но отказался сообщить, где находится в данный момент, заявив, что «ориентировкой» «занимаются органы госбезопасности».

Побег военных из отряда «Дон» отрицает и депутат Госдумы Виктор Водолацкий, курирующий это воинское формирование. «Никто не собирается никуда уходить», — заявил он, добавив, что в отряде «порядок и дисциплина». Депутат отметил, что состав отряда постоянно меняется, одни бойцы прибывают, другие покидают «Дон» — «люди получают ранения, находятся в госпитале, некоторые, к сожалению, гибнут». Появление «ориентировки» Вололацкий назвал провокацией.

Источник 161.ru в правоохранительных органах Ростовской области также сообщил, что ему ничего не известно о бегстве группы вооруженных бойцов из Херсона в Крым.