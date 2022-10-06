Полиция Швеции, обследовав места утечек на «Северном потоке», подтвердила версию о взрывах

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Полиция Швеции опубликовала отчет о ходе расследования утечек на газпроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

В отчете говорится, что 1-2 октября следственная группа Службы государственной безопасности Швеции ( ) при участии Береговой охраны и военных обследовала районы Балтийского моря, где произошли утечки на газопроводах. По результатам обследования, говорится в отчете, можно уверенно говорить о том, что на газопроводах произошли взрывы. СЭПО также отмечает, что версия диверсии получает все больше подтверждений.

На месте происшествия были собраны вещественные доказательства для дальнейшего исследования. Расследование продолжается, в частности, СЭПО предстоит установить, могут ли быть кому-либо предъявлены обвинения в произошедшем.

Утечки на трех нитях газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли в ночь на 26 сентября возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. Власти Евросоюза заявили, что «Северный поток» был поврежден намеренно. Правоохранительные органы подозревают, что это была диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. Рассматриваются, по неофициальным данным, версии причастности к произошедшему как Украины или поддерживающих ее сил, так и России.

Удастся ли восстановить «Северный поток», пока неизвестно. В «Газпроме» 1 октября заявили, что приступили к поиску возможных решений для возобновления работоспособности системы «Северный поток», подчеркнув, что пока невозможно назвать какие-либо сроки возобновления работы газопровода. Службы безопасности Германии предполагают, что газопроводы восстановлению не подлежат.

Читайте также

Кому выгоден подрыв «Северных потоков»? Сколько потеряет Россия? А их отремонтируют? И как вообще их взорвали? Все, что известно о самой загадочной диверсии года

Читайте также

Кому выгоден подрыв «Северных потоков»? Сколько потеряет Россия? А их отремонтируют? И как вообще их взорвали? Все, что известно о самой загадочной диверсии года