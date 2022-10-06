Евросоюз ввел персональные санкции в отношении Олега Газманова, Юлии Чичериной и Александра Дугина

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Европейский союз в рамках восьмого пакета санкций, наложенных на Россию из-за вторжения в Украину, расширил список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры.

В список, в частности, включены представители оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей, а также самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Также санкции введены в отношении заместителей министра обороны и ряда сотрудников администрации президента РФ.

В санкционный список также попали российские артисты Олег Газманов, Николай Расторгуев (в примечании указано, что они входят в Общественный совет при Минобороны РФ и активно поддерживают войну) и Юлия Чичерина (указывается, что она активно поддерживает вторжение, в том числе, оказывая материальную помощь).

Ограничительные меры наложены и на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову и ее заместителя Николая Булаева, а также сам Центризбирком как организацию.

Персональные санкции в рамках восьмого пакета ЕС также ввел в отношении философа Александра Дугина и президента концерна «Калашникова» Алана Лушникова.

В рамках восьмого пакета санкций Евросоюза также вводится «потолок цен» на российскую нефть, запрет на ввоз из РФ готовой продукции из стали, технику, транспортные средства, некоторые химикаты, а также материалы для ювелирной промышленности, запрет на экспорт в Россию определенных электронных компонентов, которые могут использовать при создании оружия, детали, используемые в авиационной отрасли, запрет на оказание российским компаниям финансовых, юридических и IT-услуг и запрет на предоставление криптокошельков, услуг учета и хранения криптоактивов, независимо от суммы. Санкции вступят в силу 7 октября.