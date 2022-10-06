Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. В него входит потолок цен на нефть и запрет на криптокошельки

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Евросоюзе утвердили восьмой пакет санкций против России, принятый в ответ на вторжение в Украину. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

В новый пакет ограничений включили:

запрет на транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленного потолка (он пока не назван).

ограничения на импорт из России почти на семь миллиардов евро, в том числе запрет на ввоз готовой продукции из стали, технику, транспортные средства, некоторые химикаты, а также материалы для ювелирной промышленности.

запрет на экспорт в Россию определенных электронных компонентов, которые могут использовать при создании оружия, детали, используемые в авиационной отрасли.

запрет на оказание российским компаниям финансовых, юридических и IT-услуг.

запрет на предоставление криптокошельков, услуг учета и хранения криптоактивов, независимо от суммы.

расширение санкций против физических лиц и компаний из РФ.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

В начале сентября страны «Большой семерки» объявили о решении ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря. С декабря вступит в силу действе эмбарго, в рамках которого будет полностью запрещен импорт российской нефти по морю в страны ЕС; еще через два месяца этот запрет будет автоматически расширен на нефтепродукты.

Читайте также

Запад утверждает, что может заставить Россию продавать нефть дешево — чтобы она не могла финансировать войну. Сделать это очень сложно Более того, цена может вырасти до «стратосферных» значений

Читайте также

Запад утверждает, что может заставить Россию продавать нефть дешево — чтобы она не могла финансировать войну. Сделать это очень сложно Более того, цена может вырасти до «стратосферных» значений