Что известно спустя сутки после взрыва на Крымском мосту. Главное

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Крымский мост. 9 октября 2022 года EPA / Scanpix / LETA

Из-за , произошедшего утром 8 октября, погибли пять человек, сообщает Mash. По информации издания, кроме водителя взорвавшейся фуры погибли еще четыре человека, которые в момент взрыва ехали в легковом автомобиле рядом с грузовиком. Mash утверждает, что в числе жертв была семейная пара из Петербурга.

В СК РФ ранее заявляли, что погибли три человека, в том числе пассажиры легкового автомобиля. Но днем 9 октября телеграм-канал «112» без ссылки на какие-либо источники сообщил, что кроме водителя фуры погибли водители и пассажиры еще двух машин — Cadillac и Mitsubishi. Но в официальные сводки эти предполагаемые жертвы взрыва не попали. По информации «112», спасатели до сих пор ищут троих человек, которые числятся пропавшими без вести.

Что было известно (и что предполагали) после взрыва

Кто и как взорвал Крымский мост? Версии: от очевидных до невероятных

Что было известно (и что предполагали) после взрыва

Кто и как взорвал Крымский мост? Версии: от очевидных до невероятных

На Крымском мосту организовали автомобильное движение, но фуры разрешили перевозить только на паромах. К вечеру 8 октября власти аннексированного Крыма организовали на неповрежденной ветке автомобильной части моста, из-за чего на въезде возникла пробка (на выезде из Крыма, как утверждается, она растянулась уже на шесть километров). При этом фурам проезд запретили. «До особого распоряжения» проезд разрешили только легковым автомобилям, заявил 9 октября глава Крыма Сергей Аксенов. Около пяти вечера вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на Крымском мосту запустили автомобильное движение по двум полосам.

Большегрузные автомобили и автобусы начали бесплатно перевозить паромами, которые курсируют между Крымом и Краснодарским краем. Утром 9 октября Минтранс РФ сообщил, что за ночь ушло три парома. Также днем 9 октября в обе стороны запустили первые паромы специально для большегрузов. ТАСС сообщил, что в очереди со стороны Крыма стоят 250 большегрузов, со стороны Краснодарского края — около 170. Всех пассажиров автобусов, ожидавших переправы из Крыма на Кубань, отправили из Керчи.

По железнодорожной части моста в обе стороны отправили все задержанные поезда, с вечера 8 октября по железной дороге перевезли около шести тысяч человек. 9 октября с Крымского моста начали вывозить вагоны, поврежденные во время взрыва.

Появилась версия, что взрыв на мосту готовили на день рождения Владимира Путина. Президент России отмечал 70-летие 7 октября. Именно в этот день, как сообщили телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» и таблоид «Московский комсомолец», водитель взорванной фуры Махир Юсубов, как ожидалось, проедет по мосту. По их данным, 6 октября Юсубов нашел заказ через популярное среди дальнобойщиков приложение. Заказ на перевозку груза разместила ульяновская компания ТЭК-34 с IP-адреса в Москве. По разным данным, водитель вез «запчасти» или «тару и упаковку». Водитель забрал груз из Армавира в Краснодарском крае, ему предстояло отвезти его в Симферополь, расположенный в 660 километрах. 7 октября Махир Юсубов забрал груз из Армавира и в этот же день мог быть на Крымском мосту, но остановился поспать в нескольких километрах от поста на мосту: как сообщает Baza, об этом сам Юсубов сказал родным по телефону. В 10 утра 8 октября, как утверждает «112», груз должен был быть в Симферополе, поэтому, чтобы приехать в назначенное время, водитель остановился на ночь.

Владимир Путин пока не комментировал взрыв на Крымском мосту. Вечером 8 октября президент РФ издал указ об усилении мер защиты моста — вместо Росгвардии его охраной занялась ФСБ. 10 октября Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Обычно в кремлевском графике такие заседания проходят по пятницам, но случаются и внеплановые. Представитель Кремля не стал говорить, станет ли Путин обсуждать на совещании произошедший взрыв.

Как охраняют Крымский мост

Крымский мост в небе охраняют истребители, а под водой — водолазы и (якобы) боевые дельфины Что известно об охране поврежденного взрывом символа «присоединения» Крыма

Как охраняют Крымский мост

Крымский мост в небе охраняют истребители, а под водой — водолазы и (якобы) боевые дельфины Что известно об охране поврежденного взрывом символа «присоединения» Крыма